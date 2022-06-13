Не Петро І чи Лев Толстой тепер визначатимуть сприйняття росії у світі, а діти, поранені та вбиті російськими ударами, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, говорячи про черговий безглуздий удар рашистів по Тернопільщіні, де були поранені більше двох десятків людей, зазначив, що у цьому не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу, як і в абсолютній більшості інших російських ударів.

«Це терор, просто терор. Серед постраждалих — дівчинка, їй 12 років, вона з Харкова. Вона поїхала на Тернопільщину, щоб урятуватися від російської армії. І саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття росії у світі. Не Петро І чи Лев Толстой, а діти, поранені та вбиті російськими ударами», — сказав він.

За словами Зеленського, українська влада постійно каже партнерам про необхідність систем сучасної протиракетної оборони, постачання яких було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше: «Чи отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони? Так. Набралося вже 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які вдарили по українських містах. По наших містах, по наших селах за час від 24 лютого. Це життя, які можна було б урятувати, це трагедії, яким можна було б запобігти, якби до України дослухалися».

Говорячи про ситуацію на фронті, президент зазначив, що ключова тактична мета окупантів не змінилася — вони тиснуть у Сєвєродонецьку, де жорстокі бої тривають буквально за кожний клаптик землі.

«Також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ тощо. Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації. І це означає лише одне: росія ще у червні може перетнути межу у 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали», — підкреслив він.

Нагадаємо, що окупанти на захоплених територіях стали роздавати російські паспорти. Володимир Зеленський заявив, що отримання колаборантами російських паспортів у Херсоні та Мелітополі Запорізької області схоже на отримання квитка для втечі.

Фото Офісу президента України



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