Діяли «по-циганськи»: українці викрали в окупантів вантажівку зі зброєю і передали її ЗСУ

Щодня з'являється нова інформація про геройські вчинки звичайних українців, які безстрашно протидіяли окупантам, навіть із загрозою для власного життя.

Так, мешканець села Пироговичі на Київщині Віталій «Долар» на початку повномасштабного російського вторгнення разом із односельцями вкрав «Урал» окупантів. Машина виявилася заповнена зброєю, її вони згодом передали українським захисникам, пише «Обозреватель».

Герой дня - пан Василь

Цікаво, що самі росіяни пропустили техніку, марковану їх розпізнавальними знаками, не підозрюючи одразу, що водій — не свій. Про те, як вдалося її викрасти та вберегти, українці розповіли у коментарі «НВ».

За словами Віталія, на другий день війни він із товаришем попрямував до військкомату до райцентру — Іванкова. На зворотному шляху вже йшов бій, але вони побачили порожній російський «Урал» і вирішили вкрасти його. Вже в селі виявилося, що він сповнений зброї.

«А що її там заводити — можна і без ключів… Стояли їхні блокпости, то я поїхав обхідними шляхами. Доїжджаю до центру села — перекрито. Лічу на повних парах, а вони роз'їхалися, щоб мене пропустити. Потім побачили, що я ж не їх «Вибігає один, махає автоматом. А я що, показав їм… і поїхав» , — розповів чоловік.

Момент того, як вантажівка з ворожим символом V на повній швидкості промчала селом, бачили односельці Віталія. Вони порівняли це зі сценою з фільму про пограбування, але зізналися: не одразу зрозуміли, що за кермом російського «Уралу» може бути свій.

«Я зателефонувала до військкомату, розповіла про це, а мені відповіли, що володіють інформацією. Потім нам сказали, що це наші хлопці викрали машину і там багато зброї. Роблю другий дзвінок до військкомату: порадили роздати зброю тероборонівцям, які її не отримали», — розповіла односелька Віталія.

Ще один його земляк Микола допомагав зберегти «Урал». Він випадково став свідком того, як чоловіки в цивільному крутилися біля ворожої техніки та планували розібрати зброю, щоб іти воювати.

«Кажу, не піде так: і це вкладіть, і вас розстріляти можуть… Ми відігнали машину в кінець села і накрили. Я акумулятори зняв. Через тиждень наші вже самі „розформували“ цю техніку. Потім армійці приїхали, забрали на відновлення», — наголосив чоловік.

Нагадаємо, стало відомо, як під Києвом місцеві жителі героїчно викрали у ворога бензовоз із дизелем і передали його ЗСУ .

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