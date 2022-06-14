Ксенія Мішина отримала значний штраф від бельгійської поліції
Відома акторка, героїня першого сезону шоу «Холостячка» Ксенія Мішина, яка поїхала разом із сином до Бельгії через війну, отримала там значний штраф від місцевої поліції. Українська зірка їхала машиною в аеропорт і була зупинена правоохоронцями. Причина — телефон у руках. Ксенія дивилася маршрут до пункту призначення. У Європі це заборонено. В підсумку Мішина втратила 200 євро. Про це артистка розповіла в Інстаграмі.
«Зараз я вам розповім, як почався мій день. Я їхала в аеропорт і тримала телефон у руках, щоб дивитися у навігатор. Ось так мінус 200 євро. Не можна тримати телефон у руках», — розповіла Мішина.
Раніше акторка поділилася, що війна застав її в аеропорту Борисполя. Разом із сином вони планували відпочити у Дубаях, а довелося тікати від вибухів.211
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