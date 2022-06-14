Євросоюзом править «Дракрон»: що пишуть у Європі про несподіваний союз Маріо Драгі та Еммануеля Макрона

Війна в Україні несподівано змінила розстановку сил усередині Євросоюзу. Протягом тривалого часу тон задавала Німеччина під проводом Ангели Меркель. З Берліном практично з усіх головних зовнішньополітичних питань та проблем усередині ЄС узгоджував свої позиції Париж. Так було при Ніколя Саркозі та Франсуа Олланді. Також доводилося діяти під час першого президентського терміну й більш амбітному Еммануелю Макрону.

Проте Меркель вже на пенсії. У Берліні сидить уряд на чолі з Олафом Шольцом, який із перших днів війни, розв'язаної росією проти України, надмірно обережний. За це Шольца вже неодноразово критикували у Німеччині. Багато політиків дорікають канцлеру в тому, що він упустив ініціативу, і її відразу перехопив Макрон.

Водночас президент Франції розуміє, що йому потрібні надійні союзники всередині ЄС. Із Шольцом у нього стосунки не дуже складаються. Натомість Макрон, схоже, порозумівся з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, який обійняв свою посаду у 2021 році. Його кабінет вважається урядом технократів. Але Драгі, схоже, мріє про іншу роль у великій політиці.

Як відзначають європейські ЗМІ, французький та італійський лідери демонструють з кінця лютого варту заздрості єдність у питаннях політики ЄС. Вони настільки злагоджено підтримують ініціативи один одного, що цей франко-італійський дует вже отримав спеціальний термін — «Дракрон» (Драги та Макрон).

Можливо, такій єдності сприяв той факт, що Макрон та Драгі обоє починали як банкіри.

Які основні ідеї просуває «Дракрон» сьогодні?

У травні Макрон запропонував створити якесь «Європейське політичне об'єднання», до якого пропонується включити всі країни, які претендують на вступ до ЄС, зокрема Україну, Грузію та Молдову. Багато хто в Брюсселі назвав цю ідею «членством другого розряду». Проти такого варіанта різко висловився президент України Володимир Зеленський.

Проте Драгі підтримав Макрона. Щобільше, Італія тут же виступила із планом мирного врегулювання «українського конфлікту» та внесла свою пропозицію на розгляд до ООН. Париж і Рим наполягають на тому, що потрібно негайно завершити бойові дії та посадити українців та росіян за стіл переговорів.

Відчуваючи підтримку Драгі, Макрон зайшов настільки далеко, що закликав «не принижувати путіна», «не принижувати росію».

Це викликало обурення не лише в Україні, а й у низці країн ЄС. Наприклад, президент Польщі Анджей Дуда заявив: «Хтось так говорив із Гітлером під час Другої світової війни? Хтось казав про те, що він має зберегти обличчя? Ні, всі знали, що його треба перемогти!».

«Дракрон» не бачить можливості для прискореного вступу України до ЄС. Тому і пропонується «членство другого ґатунку».

Італійський міністр із європейських справ Вінченцо Амендола заявив у Європарламенті про те, що пропозиція Франції призведе до зміцнення співпраці у сфері енергетики, зовнішньої політики та оборони. «Лише шляхом згуртованості в ЄС ми можемо захистити себе від війни в цей доленосний момент», — сказав Амендола.

Макрон та Драгі наполягають на реформуванні Євросоюзу. Вони вважають, що у питаннях зовнішньої політики та інших важливих сферах рішення мають ухвалюватися більшістю країн-членів ЄС, а не всіма, як зараз. Драгі називає це «прагматичним федералізмом».

Олаф Шольц цю ідею вважає цікавою, але підтримувати ініціативу не поспішає. І це лише посилює союз Макрона та Драгі. Вони скептично ставляться до вступу до ЄС не лише України, Грузії та Молдови, а й шести балканських країн, які вже давно чекають на свою чергу.

Існує побоювання, що саме «Дракрон» відіграє головну роль на саміті ЄС 23−24 червня. На цій зустрічі розглядатиметься надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Чому Макрон та Драгі так поспішають зі своїми ініціативами? У Франції відбуваються парламентські вибори. Перший тур не визначив партію, що лідирує. У другому турі партія Макрона ризикує втратити свої позиції. Союз лівих під керівництвом Жан-Люка Меланшона відстає від президентської партії лише на 0,1%.

В Італії парламентські вибори мають відбутися наступної весни. Драги навряд чи буде переобрано, якщо, звичайно, він не зробить щось важливе. Мабуть, таким прем'єр-міністру якраз і здається спроба посилити роль Італії в ЄС.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що ймовірний візит Еммануеля Макрона, Маріо Драгі та Олафа Шольца до Києва буде використаний ними для тиску на Володимира Зеленського.

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