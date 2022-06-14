Спробують «натиснути» на Зеленського: відомий публіцист назвав ймовірну мету візиту Шольца, Макрона та Драги до Києва

Нині в ЄС є чотири країни, які явно грають на боці кремлівського диктатора володимира путіна та проводять вигідну для кремля політику.

Таку думку в інтерв'ю НВ висловив відомий політолог та публіцист Андрій Піонтковський.

Серед таких країн він назвав Німеччину, Францію, Італію та Угорщину.

І лідери перших трьох із них, швидше за все, спробують у ході майбутнього візиту до Києва, який намічено на четвер, 16 червня, чинити тиск на керівництво України з метою змусити ухвалити капітулянтську мирну угоду.

«Чотири ці країни грають на стороні путіна і тим самим відчайдушно намагаються змусити Україну прийняти капітулянтську мирну угоду» , — сказав Піонтковський, наголосивши, що така угода стала б «фіксацією ще одного етапу захоплення України».

Публіцист упевнений, що метою війни путіна є ліквідація української державності, і він її не змінював з моменту анексії Криму.

«Зараз він хоче досягти цієї мети захопленням Херсонської та Запорізької областей, нав'язуванням Україні капітулянтського миру, який, окрім втрат територій, викличе ще й глибшу кризу в українському суспільстві. Коли путін веде війну на знищення, треба думати не про ескалацію конфлікту, а про максимально можливу допомогу Україні» , — сказав він.

Також Піонтковський розкритикував твердження, що Україна нібито має погодитись на нейтральний статус.

«Нейтральний статус у чому? У війні, спрямованій на знищення України? Ніколи вона цього не зробить», — заявив публіцист.

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі публічно виступають за дипломатичне врегулювання війни Росії проти України. Більше того: за словами президента України Володимира Зеленського, в одній із телефонних розмов Макрон запропонував йому поступитися українською територією, щоб «зберегти обличчя Путіну». У свою чергу канцлер Шольц, за інформацією німецьких ЗМІ, уповільнює обіцяні постачання озброєння Україні. А італійський уряд на чолі з Маріо Драгі розробив план для припинення війни, який є черговою «мінською угодою».

А Віктор Орбан, лідер четвертої зі згаданих країн, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відмовився надавати Києву озброєння, заборонив транзит зброї через територію своєї держави та відмовився підтримувати ембарго на російські нафту та газ. Також Угорщина заявляла про готовність платити за російський газ у рублях.

255

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter