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Гроші

Жителі окупованих територій та зон бойових дій отримуватимуть пенсії лише через «Укрпошту», — рішення Кабміну

15:47 11 червня 2022
Пенсії

Кабінет Міністрів України унормував питання щодо виплат пенсій та інших соціальних виплат на територіях, де не провадиться діяльність АТ «Ощадбанк» та інших банківських установ через воєнні дії чи тимчасову окупацію. Відповідна постанова ухвалена 10 червня на засіданні Уряду за поданням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, повідомляє Урядовий портал.

Так, йдеться про виплати у межах територіальних громад, розташованих у районі проведення воєнних (бойових) дій, або таких, що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Мешканцям таких територій виплати здійснюватимуться через АТ «Укрпошта». Пенсії й інші соцвиплати виплачуватимуть з урахуванням технічної можливості та пріоритетності забезпечення безпеки життя і здоров’я працівників та клієнтів.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Мінсоцполітики розповіли, що 300 тисяч українців не можуть отримати свою пенсію через війну.

Фото Pixabay

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