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Шоу-бізнес

«Забрали все для виступів»: музиканта Євгена Хмару пограбували в потязі до Чехії

21:15 14 червня 2022
Євген Хмара

Відомий музикант та композитор Євген Хмара, який виступає з благодійними концертами на підтримку України, став жертвою грабіжників у потязі. Під час нічного переїзду в Чехії, а артиста вкрали все для виступів, а також мобільний телефон. Каже, сума збитків становить приблизно вісім тисяч євро.

«У мене відібрали абсолютно все для моїх виступів, а це обладнання на 8000 євро.
І це в той момент, коли ти їздиш потягом у ніч, щоб заощадити зайві 100 євро за ніч у готелі, тому що всі гроші, які ми разом з @irynafedyshyn збираємо, кожна копійка, важлива для допомоги нашим Захисникам та Захисницям. І сьогодні питання якогось комфорту не може стояти, бо зовсім інші пріоритети», — пише Євген Хмара в Інстаграм.

Каже, він вкотре прописав маршрут так, щоб максимально заощадити гроші та час.

«Потяг із сидячими місцями в купе по 6 сидінь та розсувні двері, які не зачиняються на замок.
Я увійшов до вільного купе без людей і спробував сидячи спати. Спати вдавалося по 20−30 хв. Сумка з обладнанням стояла, сперта на ногу, а телефон — у кишені.
Близько 5:30 ранку я в черговий раз прийшов до тями і почав на себе злитися, тому що я завжди тримаю речі при собі і від цього не можу нормально спати. Я виклав із кишені телефон, а сумку переклав під сидіння. Наступного разу я прокинувся без усього…», — розповів Євген.

Найбільше він жалкує не про матеріальне, а про те, що було в телефоні — два роки музичного життя, записи нової музики, студійні записи. Євген каже, що ця втрата ніщо порівняно з тим, що доводиться під час війни втрачати українцям.

Раніше актриса Ксенія Мішина розповіла про інцидент із поліцією в Бельгії. Їй виписали штраф за те, що тримала телефон у руках під час водіння.

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