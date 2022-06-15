Україну «взяли» до Катару лише телевізійники: стали відомі всі учасники чемпіонату світу з футболу

Визначились усі 32 учасники чемпіонату світу з футболу, що відбудеться з 21 листопада по 18 грудня на стадіонах Катару. На жаль, збірна України після поразки у плей-оф на полі Уельсу (0:1) вчетверте поспіль залишилася без фінального турніру світової першості.

Останніми учасниками ЧС-2022 стали збірна Австралії, яка перемогла у міжконтинентальному плей-оф суперників з ОАЕ (2:1) та Перу (0:0, по пенальті — 5:4), а також команда Коста-Ріки, яка взяла гору над Новою Зеландією (1:0).

До речі, американський канал Fox Soccer, повідомляючи про вихід австралійців на мундіаль, сконфузився. Телевізійники додали в колаж зі святкуванням гравців збірної Зеленого континенту фото з футболістами команди… України, котрі радіють.

Додамо, що ще раніше спалахнув скандал, за підсумками якого збірну Еквадору можуть позбавити можливості поїхати до Катару, і замість неї на ЧС-2022 виступить Чилі (юристи знайшли докази того, що захисник Байрон Кастільо — колумбієць і не мав права грати за збірну Еквадору). ФІФА проводить розслідування.

Повністю склад груп за підсумками жеребкування ЧС-2022 виглядає так:

Група А: Катар, Нідерланди, Сенегал, Еквадор (або Чилі).

Група: Англія, США, Іран, Уельс.

Група С: Аргентина, Мексика, Польща, Саудівська Аравія.

Група D: Франція, Данія, Туніс, Австралія.

Група E: Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Ріка.

Група F: Бельгія, Хорватія, Марокко, Канада.

Група G: Бразилія, Швейцарія, Сербія, Камерун.

Група H: Португалія, Уругвай, Південна Корея, Гана.

Нагадаємо, що до 1/8 фіналу світової першості вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України у матчі Ліги націй зіграла внічию з Ірландією.

Фото fifa.com

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