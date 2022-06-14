Україна з травмою Малиновського уникла першої поразки в Лізі націй: відеоогляди матчів

У вівторок, 14 червня, збірна України після перемог над Ірландією (1:0) та Вірменією (3:0) провела черговий матч у рамках Ліги націй — у польському Лодзі підопічні Олександра Петракова «приймали» Ірландію.

Ліга націй. Дивізіон В, група 1. 4-й тур

Україна — Ірландія — 1:1 (Довбик, 47 — Коллінз, 31).

Україна: Різник, Караваєв, Забарний, Матвієнко (Попов, 72), Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Зінченко, Малиновський (Мудрик, 28), Ярмоленко, Довбик (Сікан, 73).

Гімн України перед матчем у Лодзі був виконаний в етнічному стилі популярним у нашій країні гуртом PATSYKI Z FRANEKA. Глядачам на стадіоні та й, упевнені, біля екранів телевізорів явно сподобалося.

А от сказати того ж про гру наших хлопців у першому таймі не можна. «Жовто-сині» були просто не схожі самі на себе — припускалися багато помилок у передачах, через що особливо нічого не клеїлося в атаці. Фактично за 45 хвилин підопічні Олександра Петракова створили лише один момент, коли воротар впорався з непростим ударом Малиновського з-за меж штрафного майданчика. До речі, Руслан після одного зі зіткнень із суперником відчув біль у боці та не зміг продовжити гру.

А ось ірландці свій момент знайшли. На 31-й хвилині номінальний лівий захисник Коллінз перехопив м'яча на чужій половині поля, здійснив слаломний рейд до штрафного майданчика «жовто-синіх» та точно пробив поряд зі стійкою — 0:1.

Незадовго до перерви Різник, який проводив дебютний офіційний матч за збірну, врятував команду від другого пропущеного м'яча після удару Найта з центральної зони. Видно було, що нашим хлопцям потрібен був «прочухан» у перерві. І Олександр Петраков зі своїм штабом знайшов необхідні слова, оскільки на другий тайм вийшла зовсім інша команда — і практично одразу ж «жовто-сині» зрівняли рахунок. Ярмоленко вискочив до воріт по місцю лівого інсайду, зібрав навколо себе кількох опонентів та прострілив до воротарського, де абсолютно вільний Довбик пробив уже по порожніх воротах — 1:1.

У запасі наші хлопці мали цілий тайм, щоб продовжити переможну ходу в Лізі націй. Проте тиск на володіння суперника не створив нерозв'язних завдань для захисту та воротаря ірландців. Суперник також не досяг успіху в завершальній стадії, лише одного разу потривоживши Різника після дальнього удару Найта, так що фінальний свисток зафіксував результативну нічию, що залишила «жовто-синіх» на лідируючій сходинці у групі.

Додамо, що в іншому матчі групи Шотландія розгромила на виїзді Вірменію, яка закінчувала гру вдев'ятьох, — 4:1 (Армстронг, 14, 45+1, Макгінн, 50, Адамс, 54 — Бічакчян, 6; на 44-й та 90+1-й хвилинах вилучені А. Оганесян та К. Оганесян, обидва — Вірменія).

Становище команд: 1. Україна — 7 очок; 2. Шотландія — 6; 3. Ірландія — 4; 4. Вірменія — 3.

Також у Лізі націй відбулася ціла низка поєдинків.

Дивізіон А

Група 3

Німеччина — Італія — ​​5:2 (Кімміх, 10, Гюндоган, 45+3, Мюллер, 51, Вернер, 68, 69 — Ньонто, 78, Бастоні, 90+4).

Проблеми чемпіонів Європи італійців почалися ще по дорозі на стадіон у Менхенгдабаху, коли автобус із командою Роберто Манчіні потрапив у затор. Благо, італійці все ж таки дісталися арени, і поєдинок розпочався вчасно.

Але і на футбольному полі це був явно не вечір Скуадри Аздурри, що зганьбилася в матчі з бундестім після трьох нічиїх поспіль у поєдинках із німцями, які відсвяткували перший успіх у турнірі.

До речі, Німеччина завдала Італії однієї з найбільших поразок у 99-річній історії відносин суперників (у 1939-му в активі у німців був розгром — 5:2, а в 2016-му — 4:1).

Англія — ​​Угорщина — 0:4 (Шоллої, 16, 70, Нодь, 80, Гоздог, 89). На 82-й хвилині вилучений Стоунз (Англія).

До візиту угорців, що сенсаційно перемогли англійців і вдома, і в гостях, родоначальники футболу не програвали на своєму полі цілих 16 матчів поспіль, відколи у жовтні 2020-го поступилися на «Уемблі» Данії.

Як вам виступ фіналістів Євро-2020 Італії та Англії — 2:9 на двох?

Становище команд: 1. Угорщина — 7 очок; 2. Німеччина — 6; 3. Італія — 5; 4. Англія — ​​2.

Група 4

Нідерланди — Уельс — 3:2 (Ланг, 17, Гакпо, 23, Депай, 90+3 — Джонсон, 26, Бейл, 90+2, з пенальті).

Польща — Бельгія — 0:1 (Батшуайї, 16).

Становище команд: 1. Нідерланди — 10; 2. Бельгія — 7; 3. Польща — 4; 4. Уельс — 1.

Дивізіон В

Група 3

Боснія та Герцеговина — Фінляндія — 3:2 (П'янич, 5, з пенальті, Джеко, 29, 58 — Пуккі, 10, Кельман, 18).

Румунія — Чорногорія — 0:3 (Мугоша, 42, 56, 63).

Становище команд: 1. Боснія і Герцеговина — 8; 2. Чорногорія — 7; 3. Фінляндія — 4; 4. Румунія — 3.

Дивізіон С

Група 1

Туреччина — Литва — 2:0 (Каан Айхан, 38, Хакан Чалхаоглу, 54, з пенальті).

Люксембург — Фарерські острови — 2:2 (Родрігес, 12, з пенальті, Баррейру Мартінш, 49 — Бьяртаїд, 57, 59).

Гол із пенальті форварда Жерсона Родрігеса (він же й заробив 11-метровий удар), контракт якого належить київському «Динамо», на відміну від гостьової зустрічі суперників, не допоміг люксембуржцям перемогти в рідних стінах острів'ян.

Становище команд: 1. Туреччина — 12; 2. Люксембург — 7; 3. Фарерські острови — 4; 4. Литва — 0.

Дивізіон D

Група 1

Ліхтенштейн — Латвія — 0:2 (Гутковський, 20, 28).

Молдова — Андорра — 2:1 (Каймаков, 26, з пенальті, Ніколаєску, 50, з пенальті — Вієйра, 45+4).

Становище команд: 1. Латвія — 12; 2. Молдова — 7; 3. Андорра — 4; 4. Ліхтенштейн — 0.

Додамо, що баталії в Лізі націй продовжаться у другій половині вересня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська «молодіжка» під вигуки «росія» перемогла в Єревані Вірменію.

Фото ФК «Динамо»

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