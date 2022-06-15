Чому бензин може знову зникнути з автозаправок: пояснює експерт

У серпні-вересні аграрії збиратимуть врожай, відповідно споживання палива суттєво зросте.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн. Водночас, він переконаний, що для аграріїв пальне все ж знайдуть.

«Проте залишається питання повного забезпечення. Ситуація не буде аж такою гострою як на початку травня, проте якогось паливного достатку теж не варто очікувати поки що», — додав він.

Також експерт розповів, що криза на початку травня була спровокована ажіотажем. Сергій Куюн згадує, що тоді на заправці кожен водій був з каністрою. Він навіть бачив хлопця, який прибув з двома 200-літровими діжками.

«Сподіваюся на спад цього ажіотажу. Той, хто хотів, вже залив паливо куди тільки міг. Відповідно, зараз більше його йтиме у вільний продаж для оперативного споживання, а не для створення запасу», — переконує експерт.

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Фото Pixabay

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