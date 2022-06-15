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Як правильно проріджувати моркву на грядці та для чого це потрібно робити

11:48 15 червня 2022
Морква на грядці

Городникам, які вирощують на дачах моркву, потрібно знати не тільки, як правильно її сіяти, але й як надалі доглядати за рослинами, зокрема, проріджувати їх.

Проріджування — систематичне виривання паростків. Для чого це потрібно робити, пояснюють автори «уДачного місця».

Видалення ослаблених сходів дозволить іншим, сильнішим, добре розвиватися. Така процедура допоможе забезпечити рослини необхідними мікроелементами та поживними речовинами, також створить умови для правильного зростання овочів та дозволить уникнути появи дрібних коренеплодів неправильної форми.

Нагадаємо, що важливою процедурою є й видалення нижнього великого листя у томатів. Так кущ віддаватиме більше сил на вирощування помідорів. Зменшиться і ризик захворювання на фітофтороз, оскільки рослині буде забезпечено краще «провітрювання».

Фото Pixabay

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