31.15 / 32.08 33.55 / 34.86
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Ефективний метод посіву моркви — ви будете у захваті

20:50 22 квітня 2022
морква

Незважаючи на те, що морква відрізняється високим ступенем урожайності, трапляються випадки, коли на присадибній ділянці вона погано сходить або не сходить взагалі. То ж для таких випадків городниця Валентина Поймало має дієвий лайфак.

«За 10−12 днів до посіву насіння моркви зав'язуємо в не щільну ганчірку, — каже Валентина Поймало. — Закопуємо у вологу землю на 20−30 см. Протягом цього терміну з насіння вивітрюються ефірні олії, які заважають насінню прорости. Після закінчення зазначеного терміну відкопуємо вузлики з насінням із землі. Насіння будуть вже набряклі, великі, майже пророслі. Висипаємо їх у піалу і припудрюємо звичайним крохмалем. Насіння перестає прилипати до пальців і добре помітне на темній вологої землі. Обережно розкладаємо їх в підготовлені ямки з потрібним інтервалом і присипаємо піском або сухою землею. Морква сходить на 3−5 день після сівби. Причому без поливу, оскільки полив створить над насінням кірку з землі й пробитися йому буде дуже складно».

Все, на цьому турботи закінчилися. До самих сходів. Потім тільки прополювання. Поливати потрібно, інакше морквина виросте коротка і несмачна.

Читайте також: «Морква буде соковитою та великою»: що для цього потрібно зробити

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як виростити вдома пекінську капусту.

119

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зруйнований будинок

Статус переселенця зможуть отримати навіть ті, хто не виїжджав зі свого населеного пункту: що вигадали у Кабміні

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

рашист

«Склади зброю і йди додому»: мати з Волині записала звернення до сина, який воює за рф

Лукашенко

«Вони багато чим ризикують»: Лукашенко заявив про проведення своєї «спецоперації» в Україні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.