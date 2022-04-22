Незважаючи на те, що морква відрізняється високим ступенем урожайності, трапляються випадки, коли на присадибній ділянці вона погано сходить або не сходить взагалі. То ж для таких випадків городниця Валентина Поймало має дієвий лайфак.

«За 10−12 днів до посіву насіння моркви зав'язуємо в не щільну ганчірку, — каже Валентина Поймало. — Закопуємо у вологу землю на 20−30 см. Протягом цього терміну з насіння вивітрюються ефірні олії, які заважають насінню прорости. Після закінчення зазначеного терміну відкопуємо вузлики з насінням із землі. Насіння будуть вже набряклі, великі, майже пророслі. Висипаємо їх у піалу і припудрюємо звичайним крохмалем. Насіння перестає прилипати до пальців і добре помітне на темній вологої землі. Обережно розкладаємо їх в підготовлені ямки з потрібним інтервалом і присипаємо піском або сухою землею. Морква сходить на 3−5 день після сівби. Причому без поливу, оскільки полив створить над насінням кірку з землі й пробитися йому буде дуже складно».

Все, на цьому турботи закінчилися. До самих сходів. Потім тільки прополювання. Поливати потрібно, інакше морквина виросте коротка і несмачна.

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