Тільки без фанатизму: чому потрібно видаляти нижнє листя у томатів

Городникам, які займаються вирощуванням помідорів, радять не тільки підгодовувати розсаду після висадки в ґрунт, а й уважно стежити за тим, щоб повітря вільно циркулювало між стеблами у нижній частині куща.

Для цього, як пише «Моя дача», слід акуратно видаляти нижнє листя. По-перше, кущ віддасть більше сил на вирощування помідорів, якщо прибрати велике листя внизу. Та й фітофтороз не загрожуватиме, оскільки рослині буде забезпечено краще «провітрювання».

Фітофтороз, що зимує у ґрунті у вигляді спор, при теплій та вологій погоді починає поширюватися, захоплюючи рослину саме знизу. А нижнє листя, як правило, найбільше, під вагою дощових крапель або поливу обвисає вниз і дістає до землі.

Також слід видаляти жовті листя, особливо, якщо пожовтіння йде по краю або плямами. Якщо з'явилася жовта пляма, швидко засохла і скукожилася, то це перша ознака бурої гнилі.

Городники підходять до процесу видалення листя по-різному: хтось обриває листя біля самого стовбура, а хтось видаляє листя без черешків. Важливо пам'ятати, що потрібно робити це так, щоб менше травмувати рослину. І в жодному разі не видаляти листя, доки не сформувалися зав'язі. Інакше рослина ослабне і почне хворіти. Весь процес краще розтягнути на кілька днів, не обриваючи за один раз листя з куща.

Проріджувати можна двічі — коли повністю сформувалися зав'язі та коли плоди наливаються.

Городників також попереджають про ще один момент — якщо до проріджування кущ випаровував вологу за допомогою листових пластинок, то за їхньої відсутності помідори можуть почати розтріскуватися від надлишку вологи. Особливо це актуально у дощовий рік. У цьому випадку потрібно розпушувати ґрунт у коріння, щоб вода не застоювалася, а випаровувалася. І не особливо старатися з поливом.

Матеріал «Листя на помідорах скручуються „човником“: у чому причина і що робити» читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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