Жеребкування Ліги конференцій: «Ворскла» з новим тренером дізналася суперника

У середу, 15 червня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування другого відбірного раунду Ліги конференцій, яку минулого сезону виграла італійська «Рома». Свого суперника дізналася полтавська «Ворскла», що змінила на посаді головного тренера Юрія Максимова на екснаставника «Зорі» Віктора Скрипника.

Опонентом полтавців став віцечемпіон Швеції АІК із передмістя Стокгольма Сольни, кольори якого свого часу успішно захищав знаменитий український футболіст Вадим Євтушенко. Перший матч полтавці проведуть 21 липня в гостях, поєдинок у відповідь — 28 липня вдома (на одному із закордонних стадіонів).

Нагадаємо, що Україну в Лізі конференцій також представлятиме луганська «Зоря», яка стартує у третьому раунді кваліфікації (жеребкування — 18 липня, матчі — 4 та 11 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що київське «Динамо» дізналося суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Ворскла»

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