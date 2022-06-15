У яких випадках кредит на квартиру чи авто «заморозять», а в яких «пробачать»: подробиці запропонованого Раді закону

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який раніше повідомляв про узгодження розробки законопроекту про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій, заявив, що документ зареєстровано в парламенті.

«Через повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України значна частина громадян України втратила своє житло та інше майно. Певна кількість таких громадян придбала таке майно в кредит та мають ще заборгованість перед кредиторами. В той же час виникла ситуація, коли житло чи автомобіль зруйновані, а борг залишився», — пише Гетманцев у соцмережах та додає, що запропонований проект закону передбачає запровадження механізму «полегшення становища позичальників, які втратили кредитне нерухоме житлове майно або автомобіль».

Так, залежно від місцезнаходжнення майна та можливості офіційної фіксації пошкоджень, визначаються дії як позичальників, так і кредиторів, внаслідок яких кредит буде або «заморожено» до отримання передбачених законодавством компенсацій, або прощено (у випадку, коли зруйноване єдине житло позичальника або його єдиний автомобіль).

Як уточнює ligazakon, «заморозити» кредит буде можна, якщо майно:

станом на дату подачі заяви нерухоме майно розташоване на тимчасово окупованій території або на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

пошкоджене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації. Під пошкодженим мається на увазі нерухоме майно/автомобіль, що можуть бути відновлені шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції;

знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації. Під знищеним мається на увазі нерухоме майно/автомобіль, відновлення якого є неможливим шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції або є економічно недоцільним.

Як пояснив нардеп Ярослав Железняк, «замороження» кредиту для позичальників відбувається до моменту отримання ними державної компенсації за майно.

А на списання заборгованості мають право позичальники, у яких:

загальна площа знищеного майна, на яке взятий кредит, не перевищує для квартири 140 кв м, для житлового будинку — 250 кв м, та яке є єдиним місцем проживання сім'ї позичальника, або знищений єдиний автомобіль, робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2500 см куб;

станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію від держави.

Термін для подачі заявок — період дії в Україні воєнного стану та ще три місяці після дня його припинення. Позичальники мають надати кредиторам підтверджуючі документи.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що всі українці, чиє житло було знищено чи пошкоджено під час бойових дій, отримають цифровий документ щодо цього, а згодом і компенсацію.

Фото Pixabay

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