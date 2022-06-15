Найбільший потік виїхавших за кордон дали Київ і Харків: демографиня назвала причину

Дані української прикордонної служби говорять про те, що 5 мільйонів українців виїхало в найгостріший час. З 10 травня більше в'їжджає до України, ніж виїжджає. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла заслужена економістка України, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

Для проведення такого аналізу експертка щоденно заходить на сайт української прикордонної служби і рахує, скільки людей виїхало з країни, а скільки приїхало. З 27 лютого вони щоденно дають цю статистику. Тому полічити дуже легко.

- Я не знаю, чи повертаються ті, хто є втікачами від війни. Це можуть бути люди, які залишили країну давно і працювали за кордоном. Певною мірою це можуть бути ігри, пов'язані з нульовим розмитненням автомобілів для власного використання. Не впевнена, що це саме повернення. Проте, кількість в'їхавших в Україну з 10 травня перевищує кількість виїхавших — це я знаю точно, — зазначає Елла Лібанова.

Також вона зауважує, що найбільший потік виїхавших дав Київ і Харків. Приміром, Маріуполь взагалі не дуже хто міг залишити. А для виїзду за кордон треба хоч якось підготуватись. Просто вийти з хати з однією сумкою і опинитись в Німеччині — малоймовірно. В Маріуполі було не до підготовки. Вони дійсно рятували своє життя.

Раніше ми повідомляли про те, чим українські втікачі від війни відрізняються від емігрантів з інших країн і чому це дивує іноземців.

544

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter