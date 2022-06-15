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Чим українські втікачі від війни відрізняються від емігрантів з інших країн і чому це дивує іноземців: пояснює демографиня

18:49 15 червня 2022
Поїзд до Польщі

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» заслужена економістка України, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова звернула увагу на важливу особливість українських втікачів від війни, якою вони дуже відрізняються від, скажімо, сирійських і афганських.

По-перше, — рівень освіти. По-друге, українці не налаштовані отримувати статус біженців. На ці аспекти дуже сильно звертають увагу на Заході.

«Українці за кордоном намагаються оформити статус тимчасового захисту, який дає більше ступенів свободи: вони можуть приїхати сюди, подивитись, щось взяти і поїхати знов. Статус біженця цього не дозволяє. Також наші люди мають змогу змінити одну країну на іншу. Так, якщо вони отримують допомогу від польського уряду, то повинні попередити місцеву владу про від'їзд. Але ж попередити, а не отримати дозвіл. Це дві великі різниці», — зазначає Елла Лібанова.

Оскільки українці хочуть отримувати статус тимчасового захисту, це начебто свідчить про бажання повернутись до дому. Але ж всі опитування, які сьогодні проводяться, відбуваються на шаленій хвилі патріотизму. Тобто люди самі собі не готові зізнатись, що вони орієнтовані там залишитись.

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Фото зі сторінки «Укрзалізниці» у соцмережах

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