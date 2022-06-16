«Рамштайн 3»: стало відомо, яку зброю отримає Україна найближчим часом

Увечері 15 червня на третьому саміті контактної групи з оборони України міністри оборони та начальники генштабів армій близько 50 країн схвалили надання Києву нових озброєнь. Про це заявили на пресконференції в Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

Остін розповів, що включає додатковий пакет допомоги у сфері безпеки на суму 1 мільярд доларів, про який того ж дня оголосив президент США Джо Байден. Україна отримає 18 гаубиць M777 та машини для їх буксирування, а також 46 тисяч снарядів до них калібру 155 мм та керовані снаряди для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

В окремий фонд із нового пакету переведуть 650 мільйонів доларів, що дозволить Україні отримати ще дві системи берегової оборони Harpoon, а також тисячі захищених рацій, приладів нічного бачення, тепловізорів та оптичних прицілів.

Остін подякував країнам, зокрема Канаду, Польщу та Нідерланди, які заявили про передачу Україні додаткової артилерії. Словаччина погодилася пожертвувати у терміновому порядку гелікоптери серії «Мі» та реактивні снаряди, які вкрай необхідні ЗСУ.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт на саміті «Рамштайн 3» оголосила про виділення Україні трьох систем залпового вогню MARS II та «багатьох сотень ракет до них». Бундесвер також забезпечить підготовку українських військових. Ламбрехт наголосила, що навчання солдат ЗСУ може розпочатися вже у червні. А самі ракетні системи Україна отримає наприкінці липня — на початку серпня. Затримка пояснюється тим, що ця техніка передається зі стратегічних запасів Бундесверу.

Таким чином, ЗСУ мають отримати загалом 10 ракетних систем залпового вогню — чотири HIMARS від США, три M270 від Великобританії та три MARS II від Німеччини.

Марк Міллі зазначив, що це лише початок. «Цифри на користь росіян», — визнав голова Об'єднаного комітету начальників штабів. Однак він відмовився назвати точні дані, пославшись на секретність цієї інформації. Міллі наголосив, що російські війська значно поступаються ЗСУ у таких важливих питаннях як логістика, стиль та методи командування, бойовий дух.

Він також повідомив, що учасники саміту «Рамштайн 3» домовилися надати Україні додатково «300−400 артилерійських знарядь». І це «ствольна, а не реактивна артилерія». Міллі наголосив, що «далекобійна реактивна артилерія» буде відправлена Києву окремо.

Підбиваючи підсумки саміту, Ллойд Остін запевнив: «Учасники формату „Рамштайн“ продовжать надавати Україні зброю настільки довго, наскільки це необхідно».

Президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному відеозверненні заявив про «справді добрі новини» з Брюсселя.

«Очікуємо на збільшення підтримки. Маємо чіткий сигнал, що оборонна підтримка України буде постійною», — сказав Зеленський. Він також висловив сподівання, що приклад «Рамштайн 3» наслідуватиме конференція донорів у Копенгагені за участю 14 країн, яку організують Великобританія та Данія. Окремо президент України подякував США та президенту Байдену.

Зеленський повідомив, що візьме участь у саміті G7, який відбудеться у Німеччині з 26 по 28 червня, та у саміті НАТО в Мадриді, запланованому на 28−30 червня.

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