Побоюється не лише шаманів: психолог пояснив, кого і чому боїться путін

Кремлівський фюрер володимир путін панічно боїться всіх людей, тому постійно перебуває в бункері і нікому не довіряє.

Про це свідчить навіть історія з якутським шаманом Олександром Габишевим, якого за спроби організувати похід до Москви з вигнання путіна відправили на примусове лікування.

Такою думкою в ефірі одного з телеканалів поділився психолог Дмитро Попов, пише «Сегодня».

«володимир путін, я так думаю, боїться не тільки шамана — він боїться всіх, інакше б не сидів у цьому бункері трьохсотметровому або скільки там метровому в якійсь горі, яка ще захищена всіма найсучаснішими, якщо такі в росії є, звичайно, системами ППО та іншим залізом. Справа в тому, що у путіна, як і у всіх диктаторів, дуже критичне ставлення до власної безпеки», — пояснив експерт.

За словами психолога, рівень життя 90% росіян залишає бажати кращого, тому бодай частина з них може спробувати спитати у путіна, чому так відбувається.

«Тому він боїться всіх. І природно, якщо людина, яка називає себе якимось там шаманом або людиною, яка має якісь надприродні здібності (а може, за ним іде дух якоїсь там людини або дух якогось там стихійного явища), звичайно, його треба терміново в „Матроську тишину“, нехай нари полірує і там собі чаклує в камері-одиночці», — сказав психолог.

Нагадаємо, американський історик російського походження Юрій Фельштинський вважає, що путіну абсолютно все одно, скільки людей загинуть у цій війні, затіяній виключно задля реалізації його маніакальних планів «збирання земель».

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