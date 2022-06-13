Путіну абсолютно байдуже, скільки людей загинуть у цій війні, його ідея — захопити та зруйнувати, — Фельштинський

Американський історик російського походження Юрій Фельштинський вважає, що путінські військові продовжать руйнування українських міст, а вже захоплені території росія «освоювати» не будуть. І така тактика триватиме.

Про це він заявив в ефірі програми «Фейгін LIVE». За його словами, ідея путіна — захоплення та руйнування, що він зараз показує в Україні, а зовсім не бажання нести кудись «російську цивілізацію». Історик називає рівень руйнувань на території нашої країни «нелюдським».

Історик нагадав про те, що країна-агресор неодноразово захоплювала території своїх сусідів. «Росія має абсолютно тупу ідею захоплення територій», — зазначив Фельштинський і додав, що часом це доходить до абсурду. Це, зокрема, стосується спроб «освоїти» Північний полюс: «Лід рано чи пізно може розтанути, а під ним може виявитися щось — земля, золото, може, діаманти. Це приклад захоплення територій без планів їх освоювати».

На це у господаря кремля є людський ресурс, за який путін не хвилюється. «Він використовуватиме його до кінця, поки не досягне своїх цілей. Йому абсолютно все одно, скільки людей у цій війні загинуть» , — вважає Фельштинський.

При цьому російський президент може розпочати ядерну війну, якщо не досягне бажаного. І до цього треба готуватися. Історик стверджує, що до російського центру керівництва останні десятиліття підбиралися люди, які готові піти на такий крок. «Це те, до чого ми повинні бути готові і це те, що є наступним рівнем небезпеки для решти Європи», — додав він.

Юрій Фельштинський вважає, що зупинити путіна змогло б НАТО. Втручання Північноатлантичного альянсу, на його думку, призвело б до завершення війни протягом кількох тижнів. Однак у НАТО вважають, що вони наразі не готові до протистояння.

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Фото з Вікіпедії

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