Путіна нема кому зупинити: Марк Фейгін про ситуацію в Росії

Російський опозиціонер, юрист і журналіст Марк Фейгін вважає, що путін готовий перетворити росію на Північну Корею

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Марк Фейгін розповів про те, що відбувається в оточенні кремлівського фюрера, чи можливі народні бунти в Росії, хто може стати наступником диктатора тощо.

Зокрема він пояснив: «Росія, на яку чиниться жахливий тиск (санкції, економічна ізоляція, триваюча геополітична сегрегація) переводить економіку на мілітаристські розподільні рейки, тобто перетворює її на мобілізаційну. У путіна іншого виходу не залишається. Інакше договори, компроміси й спроба відступу. Якщо називати це „грошима на війну“, то вони у путіна є. Він, як фюрер, готовий занапастити й принести в жертву російську економіку, соціальну сферу, споживчий світ, в якому живе російська людина, готовий перетворити росію на Північну Корею. Просто це буде специфічна Північна Корея».

Щодо ймовірності бунтів, то Фейгін висловився на цю тему так: «Путіна нема кому зупинити, тому що росія — це деспотія і тиранія. Скільки в такому режимі можуть проіснувати країна та її населення — загадка. Не зважився б сказати, що ресурс терпіння людей нескінченний А ось для путіна ресурс витрачання росії не має меж. Хіба він про це думає? Як знайти результуючу між цими двома ресурсами — путінським і народним — питання відкрите».

І далі: «Обурення і виступи можливі лише як бунт. Говорити про революцію (адже це теж бунт, тільки політично організований) не доводиться, тому що поки нікому її організувати — немає тієї цементуючої сили та ідеї, які могли б об'єднати людей. Вона ні в чому не виражається. Щоб що? Щоб припинилася війна з Україною, такої ідеї немає, вона не є загальною, не змусить людей ризикувати, якщо їм доведеться в цей бунт залучатися, проте соціальні бунти можливі, і вони можуть бути навіть штучно викликані. Якщо критична маса в оточенні путіна захоче змінити ситуацію, вони можуть стимулювати такі бунти.

Але вони точно не будуть пов'язані із вимогами припинити війну в Україні. Цього спонукального мотиву (що українці мають жити самостійно) ми не побачимо. А ось погіршення життя в результаті війни, загибель значної кількості росіян (адже це неймовірний демографічний удар по населенню) — ось тут ми можемо щось таке побачити. Але для цього має бути якийсь очевидний стимул.

Коли все буде доведено до межі, росіяни можуть почати бунтувати. Економічні заходи, що вживаються Заходом (газове та нафтове ембарго, ізоляція фінансових інститутів, відключення від SWIFT підсанкціонних банків, відхід великих компаній з росії), безробіття, затримка пенсій та інше можуть скластися в єдине ціле та стати підставою для протестів. Не можна виключати й те, що це може бути підхоплено кимось у владі, щоб зробити палацовий переворот. Не забуватимемо, що путіну 7 жовтня виповниться 70 років. Подейкують, що у нього рак. Якщо він раптом помре (будемо сподіватися на це, так?), це однозначно може викликати подібні процеси".

Раніше «ФАКТИ» писали, що радник міністра оборони, харківський блогер Олексій Копитько назвав переломні дати у війні з Росії, які можуть вплинути на підсумковий результат подій.

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