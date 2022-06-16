Воротар київського «Динамо» та збірної України Георгій Бущан, який отримав травму в сумнозвісному матчі з Уельсом (0:1), одружився вдруге.

Обранкою 28-річного голкіпера стала дівчина на ім'я Вікторія. У пари підростає син. За інформацією «КП в Україні», весілля выдбулося в Україні, на розписі були присутні лише близькі та друзі пари. І якщо наречена була у дизайнерській сукні оригінального крою, то наречений з'явився у РАЦСі у джинсах, кросівках та м'ятому піджаку.

Про нову обраницю Бущана відомо небагато. Вікторія навчалася на журналіста та зустрічалася з футболістом кілька років. Георгій рідко виставляв спільні фото з коханою у Instagram. Лише рік тому, після Євро-2020, воротар показав, як відпочиває з Вікторією на яхті.

Нагадаємо, що раніше Георгій Бущан був одружений з відомою балериною Христиною Шишпор, яка стала зіркою кліпу на хіт Олега Винника «Ніно». Весілля відбулося у липні 2014 року. На той час прима-балерині Національної опери України було 28 років, а футболісту — 19. У вересні того ж року у них народилася донька Юлія, а через п'ять років, 2019-го, шлюб розпався.

Георгій з колишньою дружиною Христиною та донькою Юлією

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Георгій Бущан, який допомагає українській армії, «пошкодував» росіян.

Фото Instagram

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