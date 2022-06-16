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Підсунули рашистам отруєну черешню: фермери-патріоти оригінально помстилися окупантам за пограбування

16:17 16 червня 2022
Черешня

Переважна кількість жителів тимчасово захопленого рашистами Мелітополя активно чинить опір загарбникам, нерідко застосовуючи для цього «надзвичайні» методи.

Так, місцеві фермери днями передали окупантам оброблену хімічними препаратами черешню. Про це в ефірі українського телемарафону заявив мер міста Іван Федоров, повідомляє «РІА-Мелітополь».

«Партизанський рух у Мелітополі — це не виняток, а правило. Опір окупаційній „владі“ поглинає понад 99% усіх жителів міста», — зазначив міський голова.

За його словами, мелітопольці повністю проігнорували «святкування» окупантами та колаборантами дня Росії 12 червня. Весь світ побачив, що в чергу за російськими паспортами вишикувалося аж 15 людей з 70 тис., які залишилися на сьогодні у тимчасово захопленому місті.

«Черговий подарунок наші фермери приготували рашистам — нещодавно оброблена черешня, яка викликала масове захворювання у тих рашистів, які крали її у фермерів. І це черговий різновид партизанського руху, опору, який є сьогодні на території Мелітопольського району. Не треба в нас нічого красти, це все вирощувалося сильною працею наших фермерів», — розповів Федоров.

Нагадаємо, раніше в мережі обурилися поведінкою окупантів у сусідній Кирилівці, де вони обклали підприємців непосильною «даниною».

Фото fruit-time.ua

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