Видача квитків для втечі в росію: Зеленський про роздачу російських паспортів у Херсоні та Мелітополі

Президент Володимир Зеленський, який закликав поставити росію на місце, вважає, що отримання колаборантами російських паспортів у Херсоні та Мелітополі Запорізької області схоже на отримання квитка для втечі.

Про це глава Української держави сказав у відеозверненні за підсумками 108-го дня війни.

«На окупованій території та росії активно поширювалися новини про роздачу російських паспортів у Херсоні, Мелітополі. Я подивився, кого в цих новинах виставили як херсонців та мелітопольців, які нібито хочуть російські паспорти. Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення. Більше схоже не на чергу за паспортами, а на спробу отримати квиток, аби втекти. Дуже показово», — сказав Володимир Зеленський.

Також президент наголосив, що українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Зокрема, до переліку повернутих населених пунктів додалося селище Таврійське. Є також деякі успіхи у Запорізькій області, додав він.

Крім того, тривають запеклі вуличні бої у Сєвєродонецьку.

«Пам'ятаєте, як у росії ще на початку травня сподівалися захопити весь Донбас? має вже близько 32 тисяч мертвих душ. Заради чого? Що вам це дало, росіє?» , — Запитав він.

11 червня окупанти повідомили, що роздали 30 паспортів Росії місцевим жителям у захопленому Мелітополі Запорізької області. У Херсоні також почали роздавати паспорти. З усього обласного центру їх взяли лише 23 особи, серед них колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо, який потрапив під санкції Євросоюзу.

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