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Україна

Українська авіація «відпрацювала» на Херсонщині: у ворога великі втрати, — Генштаб

8:53 17 червня 2022
Підбита техніка зс росії

На Сєвєродонецькому напрямку, де ворог посилював застосовування артилерії та реактивних систем залпового вогню, окупанти завдали авіаудару по населеному пункту Устинівка. Бойові дії за повний контроль над містом Сєверодонецьк триває, противник здійснює переміщення на напрямок додаткових підрозділів реактивної артилерії.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, розповідаючи про стан справ на початок 114-ї доби протистояння російському воєнному вторгненню.

Станом на ранок 17 червня ситуація на фронті наступна:

Окупанти зосереджують основні зусилля на продовженні наступу на Слов’янськ, ведуть розвідку боєм в районі населеного пункту Краснопілля, бій триває. Ворог намагався взяти під повний контроль населений пункт Богородичне, але українські воїни успішно відбили штурм. Намагаючись створити умови для розвитку наступу на Слов’янськ, ворог застосовує артилерію у районах Долини, Краснопілля, Дібрівного та Вірнопілля.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог спробував висунутися у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове, але українські військові змусили ворога тікати.

На Південнобузькому українська авіація завдавала ударів по скупченнях противника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах. Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. В його акваторії перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

«Противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Протягом доби у Донецькій області воїни територіальної оборони Збройних Сил України збили вертоліт Мі-35М. Є успіхи і на Запоріжжі. На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі», — додали у Генштабі та опублікували статистику станом на ранок 17 червня.

Напередодні окупанти завдали авіаудару по Лисичанську. В місті зруйновано будівлі, у тому числій й ті, де ховалися люди. Є жертви та поранені.

Фото Генштаба ЗСУ

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