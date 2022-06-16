Плани ворога на швидке просування вглиб території України руйнуються, його армія втрачає боєздатність, — Генштаб ЗСУ

Триває вже сто тринадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на Харківському напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже, на Слов’янському — зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного.

Там же українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку населеного пункту Долина і змусили ворога відійти.

На Донецькому напрямку ворог не припиняє вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення із зосередженням основних зусиль на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог посилив застосовування артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Також було завдано авіаційного удару по Лоскутівці.

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли із артилерії райони населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка, а пара вертольотів Ка-52 вдарила по мирному населеному пункту Яковлівка. Наші воїни знову успішно відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався вести штурмові дії з метою недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Здійснив обстріли із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 неподалік міста Глухова, що на Сумщині.

«Значні втрати російських окупаційних військ руйнують плани військового керівництва щодо швидкого просування вглиб території України. Почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу через відмову від участі у бойових діях на території України. Це не дозволяє у стислі терміни здійснити посилення та заміну російських підрозділів, що втратили боєздатність», — констатують українські вйськові.

Нагадуємо, днями внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині, де йдуть найзапекліші бої, загинув 55-річний Анатолій Кужидим із Красносілки на Вінниччині. Командир автомобільного відділення потрапив під артилерійський обстріл у бою з рашистами. Його поховали на малій батьківщині.

Фото Генштаба ЗСУ

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