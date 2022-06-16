Рашисти завдали авіаудару по будівлі з людьми в Лисичанську: є загиблі та поранені

Російські окупанти завдали авіаудару будівлі в Лисичанську в Луганській області, де ховалися люди.

Про це голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Авіаудар по Лисичанську. Потрапили в одну з будівель, де ховалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених», — наголосив Гайдай.

Також голова обласної військової адміністрації повідомив, що зараз розбираються завали будівлі.

Наслідки авіанальоту

За словами керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Заїки, ситуація у Лисичанську дуже складна, у місті зруйновано 60% інфраструктури та житлових забудов.

А наприкінці травня російські загарбники знищили авіаційним ударом будівлю кінотеатру в Лисичанську, де раніше ховалися люди.

Нагадаємо, раніше одна з переселенок з Лисичанська розповіла «ФАКТАМ», що спочатку жителі міста «наївно думали, що тиждень „бахне“ і заспокоїться». Її історію читайте у статті «Сусіду під час обстрілу розвернуло щоку, поранену руку довелося ампутувати»: історія біженки з Лисичанська".

Фото https://t.me/luhanskaVTSA/

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