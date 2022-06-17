Український стиліст Матвій Калугін вирішив розглянути чоловічі тренди, які переважають в колекціях як люксових брендів, так і мас-маркету. До того ж список стане у пригоді українським брендам чоловічого одягу, для яких після закриття багатьох світових брендів звільнилася величезна ніша для розвитку свого потенціалу.

«Подовжені бермуди — це не лише стильно, але й зручно, — пояснює Матвій Калугін. — Надають образам ідеальний баланс зібраності та розслабленості. Чудово пасуватимуть як з піджаком, так і з оверсайз футболкою. Цим літом популярними в чоловічих колекціях стали топи без рукавів — це футболки та майки, жилети та накидки.

Кроп-футболки — тренд «з перчинкою», незвичний для чоловічого гардероба. Проте дуже крутий, оскільки може підкреслити прес та зробити візуальний акцент на ногах. Кольорові костюми — чудовий вибір для тих, хто прагне яскравості та ексцентричності. Підійдуть як на повсякдень з кросівками та майкою, або для більш особливих подій.

Кроше- дуже літній та розслаблений тренд, який думками переносить нас на спекотне морське узбережжя. А ще, це класний спосіб додати нової текстури до луку.

Рванощі не полишають Олімпу чоловічих трендів вже декілька сезонів, і цього року це — не лише джинси, а й шорти, куртки та навіть футболки".

Для експериментів з літнім взуттям, за словами стиліста, підійдуть клоги — сандалії, які мають закритий носок:

«Це можуть бути шкіряні, більш спокійні варіації, або ж замшеві, фетрові чи навіть з овчиною. Кольорові окуляри додадуть м'якого акценту навіть до нейтрального образу. До того ж придбати окуляри — це недорого, а завершеність образу підвищується у рази».

Раніше стилістка Анжела Швець розповіла, з чим носити джинсові куртки.

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