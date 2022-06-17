Британія вирішила видати США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа

У п'ятницю, 17 червня, британська влада розпорядилася видати засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа Сполученим Штатам. Міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател підписала ордер, який був раніше виданий судом у Лондоні. Вона заявила, що не виявила ознак того, що екстрадиція журналіста може бути пригніченням, несправедливістю чи порушенням процесуальних норм.

Ассанж має 14 днів на подачу апеляції. Поки що не ясно, чи скористається він цим правом.

У WikiLeaks різко засудили рішення Лондона. «Це чорний день для свободи преси та британської демократії», — йдеться у заяві порталу, який прославився скандальними політичними викриттями та публікаціями секретних документів.

У США Ассанжа звинувачують у 18 пунктах, у тому числі в розкраданні секретної інформації, шпигунстві та змові з метою злому комп'ютерних мереж. Якщо його визнають винним, то йому загрожує до 175 років в'язниці.

Американська влада звинувачує засновника WikiLeaks у тому, що публікація ним секретних матеріалів, отриманих від американського військовослужбовця Бредлі Меннінга, який згодом змінив стать і став Челсі Меннінг, поставила під загрозу життя інформаторів американських спецслужб.

Прибічники Ассанжа із цим не згодні. Вони кажуть, що діяльність Ассанжа допомогла світовій громадськості дізнатися про низку злочинів, які вчинили американські військові в Афганістані та Іраку.

Переслідування Ассанжа розпочалося у 2011 році. Протягом семи років журналіст ховався в посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі кримінальної справи про зґвалтування. Пізніше розслідування щодо Ассанжа шведи припинили.

У квітні 2019 року Еквадор позбавив журналіста притулку. Відразу після цього Ассанжа арештували.

Дружина Джуліана Стелла Моріс заявила 17 червня, що її чоловік накладе на себе руки, якщо екстрадиція відбудеться. Вона має намір сама подати апеляцію. Моріс стверджує, що додасть до документів нові дані. За її словами, ЦРУ намагалося отруїти Ассанжа, коли він переховувався у посольстві Еквадору.

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