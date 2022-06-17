Як отримати статус безробітного переселенцям без трудової книжки та мешканцям окупованих територій

Внутрішньо переміщенні особи, які через російську агресію були вимушені виїхати в інший регіон та втратили роботу, можуть отримати офіційний статус безробітного, зокрема, через «Дію». Навіть в тому випадку, якщо людина не розривала відносини з роботодавцем та не змогла забрати свою трудову книжку.

Як повідомляють у «Безоплатній правовій допомозі», під час війни ВПО мають право припинити трудовий договір в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи заяву на ім’я роботодавця. Датою припинення трудового договору буде день, наступний за днем подання такої заяви.

Центр зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи у день припинення трудового договору повідомляє про це:

роботодавця (будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними);

територіальний орган Пенсійного фонду України;

територіальний орган Державної податкової служби.

Звертається увага на те, що допомога з безробіття призначатиметься у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття до отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітної плати та страхового стажу.

Документи, які потрібно мати при собі:

паспорт;

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);

трудову книжку (за наявності);

документи про освіту (за наявності).

По державну допомогу з безробіття можуть звернутися і громадяни, які опинилися на тимчасово окупованих територіях чи у населенних пунктах, де тривають бойові дії. У Міністерстві з питань реінтеграції ТОТ пояснили, як це можна зробити.

«В безпечних регіонах можна зареєструватись як дистанційно (через портал чи мобільний додаток „Дія“), так і офлайн — звернутися особисто до найближчого Центру зайнятості, що працює. Особа, яка перебуває на тимчасово окупованій території або на території, де тривають бойові дії, може отримати чи поновити статус безробітного та право на державну допомогу, звернувшись до Центру зайнятості в режимі онлайн», — йдеться у повідомленні.

Є п’ять варіантів, як це зробити:

подати заяву в електронній формі через «Дію»;

заповнити онлайн-анкету;

скористатись чат-ботом;

надіслати пакет документів електронною поштою [email protected];

звернутись на гарячу лінію: 0 800 509 966.

Статус безробітного надається з дня реєстрації особи в Центрі зайнятості, а допомога призначається з першого дня надання відповідного статусу.

Раніше в «Дії» відповіли на найпоширеніші запитання, у тому числі й про те, чому не виходить оформити допомогу з безробіття через застосунок.

Фото Pixabay

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