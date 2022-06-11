Як Петро I: путін готовий воювати з Україною 21 рік

У п'ятницю, 10 червня, МЗС Естонії викликало на килим російського посла Володимира Липаєва. Обурення естонців викликала заява володимира путіна, що Петро I нібито «повертав Нарву» росії. Віцеканцлер естонського МЗС Рейн Таммсаар заявив послу, що сказане путіним «гідно жалю».

Цим МЗС Естонії не обмежилося. Відомство опублікувало офіційне повідомлення. «У ситуації, коли росія проводить свою реваншистську політику під соусом ідеології „російського світу“ через руйнування української державності та нації, це також неприйнятно. Замість того, щоб прагнути поваги міжнародного права та виходити з принципів державного суверенітету та територіальної цілісності, росія намагається використати пропаганду на додаток до армії для реалізації своїх імперіалістичних амбіцій, у тому числі шляхом фальсифікації історії», — наголошується у заяві.

МЗС Естонії вважає також «небезпечними та безвідповідальними» загрози Кремля на адресу інших країн Європи. У зв'язку з цим згадується внесений 8 червня до держдуми Росії законопроєкт про «скасування незалежності Литви».

Реакція Естонії досконало зрозуміла та виправдана. Про Нарву путін згадав 9 червня, виступаючи перед молодими підприємцями, інженерами та вченими у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ).

Слова путіна наводять усі провідні західні ЗМІ.

«От Петро Перший Північну війну 21 рік вів. Здавалося б, воював зі Швецією, щось відторгав… Нічого він не відторгав, він повертав! Так і є. Все Приладожжя, там, де Петербург заснований. Коли він заклав нову столицю, жодна з країн Європи не визнавала цієї території за Росією, всі визнавали її за Швецією. А там споконвіку поряд з фіно-угорськими народами жили слов'яни, ця територія перебувала під контролем Російської держави. Те саме і в західному напрямку, це стосується Нарви, його перших походів. Повертав і зміцнював — ось що робив Петро», — сказав російський президент. І додав без хибної скромності: «Зважаючи на все, на нашу частку теж випало повертати та зміцнювати».

Відомий американський журналіст Натан Ходж дав дуже точний та місткий аналіз слів путіна, коментуючи дані висловлювання для телеканалу CNN.

Ходж вважає, що російський лідер нарешті публічно назвав мету «спецоперації», яку було розпочато росією за його наказом 24 лютого. «Слова путіна говорять самі за себе: відновлення росії як імперії, ось те, чого він досягає в Україні», — наголошує журналіст.

Натан Ходж критикує також підхід низки європейських лідерів, насамперед президента Франції Еммануеля Макрона, до подій, що відбуваються сьогодні. Заклик «не принижувати росію», на думку Ходжа, міг бути актуальним до 24 лютого.

«Але вчитайтеся уважно в те, що заявив путін у четвер, і фасад раціонального геополітичного підходу впаде в ту саму секунду. „З метою набути якогось лідерства — я навіть не говорю про глобальне лідерство, я говорю про лідерство в будь-якому регіоні, лідерство будь-якої країни, будь-якого народу, будь-якої етнічної групи — необхідно забезпечити її суверенітет. Тому що не існує проміжного становища держави: або вона суверенна, або є колонією, хоч би як ви називали колонії сьогодні“, — заявив путін. Іншими словами, у розумінні путіна, існує лише два види держав — незалежні та підкорені. Він відносить Україну до другої групи», — вважає Ходж.

Порівнюючи себе з Петром I, володимир путін цілком очевидно говорить про те, яким він бачить своє історичне призначення. І стає зрозумілим, що на Україні він не зупиниться. Його мета — «повертати та зміцнювати» території, які раніше належали російській імперії чи СРСР. І це створює загрозу незалежності одразу кількох держав, і не лише у Європі.

Ходж також наводить слова Збігнєва Бжезинського, сказані цим американським державним діячем ще у 1994 році: «Без України росія перестає бути імперією». Для путіна цей висновок має інший сенс. Щоб вижити, Росія має залишатися імперією, незалежно від масштабу людських втрат.

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