Борис Джонсон раптово нагрянув у Київ: про що говорили із Зеленським

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який приїздив до Києва у квітні цього року, знову відвідав столицю України.

Під час зустрічі британського прем'єра та президента України Володимира Зеленського обговорювалися питання збільшення постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони, потреби нашої країни в економічній підтримці, нові вектори посилення санкційного тиску на росію, а також проблеми продовольчої кризи, спровокованої рф.

«Говорили про необхідність збільшити постачання важкої зброї. Головне сьогодні — забезпечити також протиповітряну оборону для України. Почали рухатися в цьому напрямку. Російські ракети залишаються загрозою для наших людей, усієї території України. Абсолютна більшість російських ракетних ударів ведеться російською армією по звичайних людях, цивільній інфраструктурі — житловим будинкам, школам, лікарням, університетам, транспорту… Очевидно, що це має бути одним із першочергових завдань для всіх нас, наших партнерів — допомогти у захисті від російських ракет. Це буде гарантією життя для людей на більшості нашої території» — заявив після переговорів Володимир Зеленський.

За його словами, Борис Джонсон заявив про готовність допомогти Україні й з іншими гострими проблемами: «Це не тільки фінанси, у нас також дефіцит пального через бомбардування нашого нафтопереробного заводу, наших резервів росією. Також проговорили складне питання — це забезпечення підготовки до опалювального сезону. Я вдячний Борисові за готовність допомагати нашій державі».

У свою чергу, британський прем'єр зазначив, що за 114 днів агресії росіяни не досягли цілей, які визначили для себе на перший тиждень «спецоперації». За його словами, Великобританія хоче забезпечити Україні стратегічну витривалість, тому посилюватиме світову дипломатичну коаліцію на підтримку нашої держави і працюватиме над посиленням санкцій проти режиму путіна.

«Я розумію необхідність продовження фінансової підтримки України, розблокування експорту зернових, який путін взяв у заручники, намагаючись позбавити світ їжі», — зазначив він і запевнив, що його країна готова й надалі надавати Україні озброєння, а також готувати військових, які будуть цією зброєю користуватися. «Український народ і ЗСУ зможуть завдяки цьому зробити те, що хочуть справді зробити українці, а саме вигнати агресора з України», — резюмував Борис Джонсон.

ЗМІ повідомляють, що прем'єр-міністр Великобританії запропонував розпочати масштабну програму підготовки для українських військових: із можливістю тренування до 10 тисяч бійців кожні 120 днів.

Нагадаємо, що тижнем раніше Зеленський у Києві зустрічався з міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом, головною темою зустрічі була військова підтримка нашої країни у війні з рф.

Фото Офісу президента України

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