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Гроші підуть ЗСУ: Дмитро Комаров у свій день народження виставив на аукціон «улюблену іграшку»

19:15 17 червня 2022
Дмитро Комаров у машині

Відомий телемандрівник Дмитро Комаров, який тепер знімає свої репортажі у зруйнованих рашистами містах, в свій день народження вирішив виставити на аукціон машину, а виручені гроші використати «на допомогу Україні».

«Сьогодні мені 39. Війна. Хочу використати цю дату з користю для України. Виставляю на аукціон колись улюблену мною „іграшку“. У цій машині було придумано багато сюжетів „Світу навиворіт“. Вона з'явилася випадково. Як і багато „хлопчиків“, я хотів „спортивну купешку“, але вважав це нераціональним. Але всесвіт показав, що з бажаннями треба обережно» , — пише телеведучий в Instagram і пропонує робити ставки на Сhrysler Сrossfire.

Він пообіцяв, що сходить з переможцем аукціону на переоформлення машини. Або з його представником, якщо покупець захоче зберегти інкогніто. «Вся сума — на допомогу Україні. Упевнений, ви не сумніваєтеся, що я правильно спрямую кошти і звітую публічно», — додав він, пообіцявши повідомити про результати 27 червня.

Нагадаємо, що телеведучого у країні-агресорі внесено до списку «ворогів росії».

Фото Дмитра Комарова

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