Ворог зализує рани: ЗСУ відбили у рашистів село на Харківщині

На Слов’янському напрямку рашисти зосереджують основні зусилля на продовженні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають, а на Харківшищі підрозділи Сил оборони України змусили противника залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та розповіли про стан справ на інших ділянках фронту.

На Харківському напрямку ворог з метою виявлення слабких місць в обороні наших військ в районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни примусили рашистів з втратами відстпити. А неподалік Кочубіївки окупанти з таким самим результатом намагалися вести розвідку боєм.

Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк. В районах Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм, ворог з втратами відійшов на позиції, які займав раніше.

На Бахмутському напрямку поблизу Гірського українські захисники вибірковим вогнем припинили спробу ворожої розвідки боєм. Також противник знову безуспішно вів штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Кодема. Зазнав втрат і відійшов. Після перегрупування, за підтримки артилерії, окупанти здійснили спробу штурмових дій неподалік Ниркового. Українські воїни вогнем змусили їх відмовитись від цієї ідеї. Зараз ворог підраховує свої втрати.

Раніше у ВМС ВСУ повідомили про ліквідацію в акваторії Чорного моря буксира «василій бех» чф рф, що віз на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та військових.

Фото Генштаба ЗСУ

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