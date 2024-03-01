Ворог масовано вдарив по Вовчанську: пролунали десятки вибухів, поранено людину

В п'ятницю, 1 березня, російські війська масовано вдарили по Вовчанську в Харківській області.

Внаслідок атаки постраждав чоловік, повідомили в обласному відділенні поліції.

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Зазначається, що під час атаки окупантів у місті пролунало щонайменше 30 вибухів.

«Обстріл стався близько 11:00. Пошкоджено приватні будинки. Поранення отримав місцевий мешканець 1956 року народження», — йдеться в повідомленні.

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Ліквідація пожежі

Оцінка наслідків ворожого удару

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На місцях «прильотів» працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.

Зазначимо, що в ніч на 1 березня росія знову атакувала територію України, застосувавши як дрони типу «шахед», так і ракети. ППО вдалось «приземлити» 4 з 4 ворожих безпілотників. Також у ніч на 1 березня 2024 року противник атакував п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300. Пізніше ж ворог скинув авіабомби на три будинки в одному з сіл Запорізького району.

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Фото t. me/DSNS_Kharkiv

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