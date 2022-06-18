Президент Казахстану у присутності путіна відмовився визнати незалежність «ДНР» та «ЛНР»

У п'ятницю, 17 червня, на пленарній сесії 25-го Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) після виступу Володимира Путіна, який знову у всьому звинуватив Захід і дав зрозуміти, що не має наміру припиняти «спецоперацію» в Україні, стався дуже показовий інцидент. У присутності російського лідера модератор дискусії відома пропагандистка Кремля Маргарита Сімоньян звернулася з питанням до президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Її цікавили два моменти — чи Казахстан визнає незалежність «Донецької та Луганської народних республік», і як казахи ставляться до російської «спецоперації» в Україні?

Відповіді Токаєва не відповідали очікуванням російського керівництва.

Президент Казахстану назвав «ДНР» та «ЛНР» «квазідержавними територіями».

«Якщо право нації на самовизначення насправді буде реалізовано на всій земній кулі, то замість 193 держав, які зараз входять до складу ООН, на Землі виникне понад 500 чи 600 держав. Звичайно ж, це буде хаос», — наголосив Токаєв.

«З цієї причини Казахстан не визнає ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію. Очевидно, цей принцип буде застосований щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ та Донецьк», — сказав Токаєв і додав, що відповів на запитання Симоньян відверто.

Щодо «спецоперації», то президент Казахстану висловив упевненість, що у його країні існують різні точки зору на війну в Україні. «У нас розвинене громадянське суспільство», — додав Токаєв.

На початку червня у Казахстані пройшов референдум щодо конституційних поправок. Понад 77% виборців схвалили зміни, запропоновані Токаєвим. Країна має із суперпрезидентської перетворитися на президентську республіку з важливою роллю парламенту. Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв втратив конституційний статус «єлбаси» — «батька нації». І це лише частина майбутніх реформ.

Токаєв пішов на ці заходи після масових протестів, що охопили республіку у січні. Під час заворушень та збройних зіткнень у Казахстані лише за офіційними даними загинули 230 людей. Було захоплено урядові будівлі, аеропорт Алмати, розграбовані магазини.

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