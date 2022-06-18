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Україна

Пройшли перевірку боєм: десантники показали, як британські гаубиці M777 знищують техніку ворога (відео)

11:41 18 червня 2022
Гаубиця М777

Незважаючи на те, що військова техніка від партнерів тільки-но почала надходити в країну, українські воїни вже почали її успішно освоювати.

Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗС України.

В опублікованому ролику десантники показали, як артилеристи 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили з британських польових причіпних гаубиць калібру 155 мм M777 (отримали жартівливе прізвисько «Ем три сокири») один танк і дві БМП російських оккупантів разом з їх екіпажами.

Тому немає жодних сумнівів, що завдяки озброєнню, що надходить від союзників, надалі втрати російських фашистів будуть тільки зростати. Так, за останню добу ЗСУ знищили корабель та літак російських військ, а також ліквідували близько 200 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ .

Всього ж з початку війни ворог втратив убитими 33350 осіб особового складу (200 за останню добу), 1465 танків (+9 за добу), 3573 бойові броньовані машини (+10), 739 (+5) артилерійських систем та велика кількість іншої військової техніки.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

Найбільших втрат ворог, за даними Генштабу, зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Ще один важливий момент: озброєння, що надходить, дозволить українським військам розпочати найближчим часом контрнаступ на північний захід від Ізюма. Такий крок, вважають в Інституті з вивчення війни (ISW), допоможе відвернути російські війська від здійснення наступальних операцій у напрямку Слов'янська та порушити російські шляхи постачання.

«Ці українські операції, ймовірно, спрямовані на те, щоб відвернути російські війська від наступальних операцій у напрямку Слов'янська та порушити російські шляхи постачання», — вважають експерти ISW.


Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ повідомили про нейтралізації підрозділу 11-го окремого мотострілецького полку Першого армійського корпусу армії рф — він зазнав значних втрат і був перебазований у тил.

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