ЗСУ за добу знищили 30 одиниць техніки ворога та підірвали склади з боєприпасами, — Генштаб

Розпочалася вже 115-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Захисники України мають вагомі досягнення — у результаті вогневого ураження Силами оборони підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку Першого армійського корпусу армії зазнали значних втрат і вже виведені з району ведення бойових дій «для відновлення боєздатності». Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загалом протягом минулої доби підрозділи Сил оборони знищили як мінімум 30 одиниць різної техніки та озброєння ворога (наразі ця інформація уточнюється) та продовжували підривати склади боєприпасів.

Основні зусилля окупантів на Харківському напрямку нині зосереджено на недопущенні виходу Сил оборони на державний кордон України та в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку, де ворог веде наступ у напрямку Слов’янська. Також агресор здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Долина, Краснопілля, Грушуваха і Адамівка. Намагався агресор і відновити штурмові дії в районі населеного пункту Краснопілля, бої там тривають.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі неподалік Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Воронового. Тривають бойові дії за місто Сєверодонецьк. З метою покращення тактичного положення підрозділи армії рф намагалися вести штурмові дії за межами міста, однак ЗСУ зірвали ці плани.

На Бахмутському напрямку, окрім наших позицій, ворог обстрілював з артилерії різних калібрів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золоте, Спірне, Берестове, Соледар, Клинове, Троїцьке.

А неподалік Гірського, Берестового та Кодеми ворог зазнав втрат і відступив.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ відбили у рашистів село на Харківщині.

Фото Генштабу ЗСУ

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