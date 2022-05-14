Арки Дружби народів у Києві більше немає

У Києві, де нещодавно під час зносу скульптурної композиції під Аркою Дружби народів у російського робітника відвалилася голова, перейменували й саму арку.

«Київрада ухвалила рішення про декомунізацію назви арки Дружби народів. Тепер це — Арка Свободи українського народу. Також депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників та пам'ятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць та споруд столиці, та передати до музею тоталітаризму» , — повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він також торкнувся теми перейменувань у столиці, зазначивши, що київська влада почула «і думки, і побажання киян, і критику». Тому вирішили не поспішати, а залучити до вирішення питань спеціалістів інститутів академії наук України, інституту національної пам'яті та інших установ.

«Сьогодні є запит українського суспільства прибрати з карти Києва назви, пов'язані з росією. Але нові назви мають жити десятки, а то й сотні років. Тому процес найменувань має бути швидким, проте обґрунтованим. Рейтингове голосування щодо перейменування столичних об'єктів Київрада продовжила до 19 червня «Проходитиме голосування у мобільному додатку «Київ цифровий», — додав Кличко.

Нагадаємо, що у столиці провели голосування та обрали нові назви для п'яти станцій київського метрополітену. На думку громадськості, станція «Берестейська» має називатися «Бучанська», «Площу Льва Толстого» запропонували назвати на честь Василя Стуса, назву «Героїв Дніпра» змінити на «Героїв України», «Мінську» — на «Варшавську», а «Дружби народів» — на «Ботанічну».

Фото з Вікіпедії

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