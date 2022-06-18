Провели в останню путь усім Києвом: у столиці попрощалися із загиблим на сході активістом Романом Ратушним

У суботу, 18 червня, прощалися з активістом та військовим Романом Ратушним. Він загинув 9 червня під час виконання бойового завдання під Ізюмом. Спочатку церемонія проходила у Михайлівському соборі, передає «Суспільне».

Попрощатися з Героєм прийшло кілька сотень людей.

Катафалк, який виїхав від собору, супроводжувало безліч людей.

Процесія побувала одразу у кількох локаціях Києва, повідомляє Телеграф.

Одним із учасників церемонії став мер Києва Віталій Кличко. Чиновник не стримав сліз, підійшовши до труни 24-річного захисника України. Багато хто демонстрував свої способи попрощатися із загиблим патріотом — хтось пропонував перейменувати вулицю на його честь, хтось виконував спеціальні мелодії, що символізують скорботу, за допомогою трембітів.

Безпосередньо похорон активіста проходив на Байковому цвинтарі.

Нагадаємо, Роман був одним із студентів, якого побили силовики на Майдані у 2013 році. Згодом він очолив ініціативу «Захистимо Протасів Яр», яка виступала проти забудови у зеленій зоні столиці.

Минулого року хлопцю вручили підозру за участь у протесті під Офісом президента 20 березня. Тоді учасники мітингу кидали у будівлю фаєри, підпалили табличку «Президент України» та розбили скло однієї двері будівлі ОП.

Ратушний служив у розвідці 2-го мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Із першого дня повномасштабного вторгнення Роман приєднався до захисту України. Спочатку брав участь у боях під Києвом, а потім звільняв Тростянець, воював у Сумській області та під Ізюмом. 5 липня військовому мало виповнитися 25 років.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель під Ізюмом 39-річного вінничанина Геннадія Борщевського, батька п'ятьох дітей. На батьківщині з ним попрощалися під скорботну пісню Євромайдану «Пливе кача».

Фото: Телеграф

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