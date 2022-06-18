Відвідав позиції ЗСУ та нагородив Кіма: Зеленський побував у Миколаївській області (відео)

Президент Володимир Зеленський після візиту до Києва чотирьох європейських лідерів відвідав позиції українських військових на Миколаївщині, де вручив бійцям нагороди.

Про це глава Української держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Передові позиції українських військ у Миколаївській області. Наші сміливі хлопці. Кожен із них викладається по максимуму. Робить все для захисту держави. В їхніх очах — впевненість та віра в Україну. Обов'язково вистоїмо! І точно переможемо!» — написав президент.

Також під час робочої поїздки президент провів нараду щодо поточної ситуації у регіоні, повідомили в Офісі президента.

Нарада у Миколаєві

Наголошується, що було обговорено стан економіки Миколаївщини, а також шляхи вирішення інфраструктурних питань. Зокрема, йшлося про відновлення водопостачання обласного центру, яке було утруднено через пошкодження мереж водопроводу внаслідок ворожого обстрілу.

Крім того, приділили увагу ситуації у сільському господарстві, зокрема проблемам, пов'язаним із збиранням урожаю, забезпеченню фермерських господарств необхідним технічним обладнанням та пальним. Також учасники наради зосередилися на вирішенні питання про наявність приміщень для зберігання зернових та формування нових логістичних шляхів.

«Представники військового командування регіону доповіли про ситуацію в зоні бойових дій на суші та в акваторії Чорного моря. Учасники наради обговорили загрози по суші, зокрема з боку невизнаного Придністров'я, з моря, а також розглянули ситуацію на острові Зміїний. Окрему увагу приділили матеріально-технічному забезпеченню окремого угруповання військ „Примор'я“ та його оборонним потребам», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня голові Миколаївської обласної військової адміністрації Віталію Кіму, та орден «За мужність» ІІІ ступеня — міському голові Миколаєва Олександру Сенкевичу.

Нагадаємо, лише 17 червня Миколаїв вкотре зазнав ракетних атак окупантів, які коштували життя одному з мирних жителів, а ще шестеро отримали поранення (серед них — дитина). Також постраждали чотири багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури.

Фото president.gov.ua/

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