Спочатку буде масований ракетно-авіаційний удар: Жданов розповів, чого чекати від «лукашистів» у разі нападу на Україну

Якщо нелігітимний батько все-таки зважиться напасти на нашу країну, піддавшись тиску божевільного путіна, то наземному наступу передуватиме масований ракетно-авіаційний удар.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, пише НВ.

Потім може вступити артилерія, і після цього почнуть висуватися війська.

«Обов'язково наземному вторгненню передує масований ракетно-авіаційний удар. Потім, по можливості, якщо є досяжність дальності, вступає артилерія, а потім тільки висуваються війська. Але війська вже йтимуть під прикриттям авіації та ракетних військ. У нас є чимось „зустрічати“ і ракетні війська та авіацію», — сказав експерт.

Щодо ракетних військ, то, як зазначив Жданов, українська система ППО намагатиметься в міру сил і можливостей боротися і з ракетами, які летять з боку білорусі.

«А вже сухопутні війська вирішуватимуть основну частку військ вторгнення» , — пояснив експерт.

Водночас у Міністерстві оборони білорусі спростовують інформацію про підготовку до нападу на Україну.

Так, глава відомства Андрій Жук заявив, що країна «воювати ні з ким ми не збираємось» і нібито «нападати ні на кого» не планує.

Про це він сказав у коментарі білоруському ЗМІ.

«Можу вас заспокоїти: не треба шукати жодних бомбосховищ, наша країна не збирається воювати, ми готові захистити свою державу, але воювати ні з ким ми не збираємося. Ні на кого нападати і так далі», — прокоментував він.

На уточнення з приводу перевірок Міноборони та створення Південного оперативного командування, Жук відповів: «Можете не переживати. Все нормально, держава розвивається, держава живе мирним життям. Збройні сили готові та здатні її захистити, у разі потреби».

Нагадаємо, що перед нападом на Україну в лютому і путін, і лавров, і той же лукашенко запевняли, що вони не мають жодного бажання розпочинати війну, а війська стягуються до кордонів з метою «учень».

Раніше Жданов заявив, що якщо Олександр Лукашенко наважиться напасти на Україну, то це загрожує військовими діями чотирьом областям — Волинській, Рівненській, Тернопільській та Львівській.

728

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter