Україна і росія провели обмін полоненими: додому повернулися цивільні особи, захоплені окупантами під Києвом

У суботу, 18 червня, координаційний штаб із поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою «5 на 5», завдяки чому додому повернулися п'ять громадян України.

Про це повідомили у Головному управління розвідки Міноборони країни.

«Сьогодні координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою п'ять на п'ять. Додому повернулися п'ятеро громадян України. Наголошується, що всі звільнені — цивільні особи, які незаконно утримувалися окупаційними військами» , — йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що чотирьох зі звільнених сьогодні українців було взято в полон на Київщині, троє з них — під час окупації Гостомелю.

«Також вдалося повернути тіло одного загиблого захисника України», — додали у ГУР.

Робота координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває.

Нагадаємо, напередодні з російського полону звільнили парамедика та волонтера «Тайру» Юлію Паєвську — про це сказав у відеозверненні президент Володимир Зеленський. Відомо, що 17 червня українська захисниця вже була вдома.

Також в Україні сподіваються і на звільнення по процедурі обміну захисників «Азовсталі».

Фото mil.in.ua/

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