Це не була здача у полон: у розвідці розповіли, на яких умовах склали зброю захисники «Азовсталі» та що з ними зараз

У травні українських військових, які тримали позиції на «Азовсталі», почали вивозити з Маріуполя, але це не була здача у полон.

Про це пише «Українська правда», журналісти якої поспілувалися з представниками всіх офіцій, що мали відношення до вирішення питання із захисниками міста. Відкладати вихід із «Азовсталі» було фізично неможливо — протягом останніх днів там щодня гинуло до 30 людей, кількість поранених була ще вищою.

Перші етапи виведення відбулися на початку травня, коли окупанти погодилися випустити цивільних, які ховалися від бомбардуваннь на «Азовсталі», а 9 травня відбулися переговори щодо долі військових.

«Категорично не можна називати це „здалися в полон“. Морпіхи з меткомбінату Ілліча — вони здались у полон. Але про захисників „Азовсталі“ так казати нечесно. По-перше, вони не склали зброю перед росіянами. Усі бійці з „Азовсталі“ здали зброю своїм офіцерам, перед виходом віддавали зброю командиру, він тиснув їм руку, дякував за службу, перепрошував за те, що не перемогли, і тоді тільки бійці йшли до росіян», — розповів один зі співрозмовників із середовища розвідників.

Однією з умов українців було те, щоб за їхнє утримання виключну відповідальність несло ГРУ — так військові отримували шанс на дотримання щодо них Женевської конвенції, доступ міжнародних організацій тощо.

«Морпіхи, які здалися „ДНР“, сидять в колоніях, куди нікого не пускають. Що там з ними відбувається, страшно навіть уявити. І на відміну від полонених морпіхів, про яких ніхто нічого не знає, у нас є повний список людей, які вийшли з „Азовсталі“, завірений російським генералом», — пояснює джерело з ГУР. Інший співрозмовник видання додав, що усі, хто вийшов із «Азовсталі», наразі перебувають у Оленівці у СІЗО. Туди вивезли 2449 бійців.

Зазначається, що домовленості з росіянами були прості та конкретні: бійці мають залишитись живими, ніяких тортур, окреме компактне утримання тих, хто вийшов із «Азовсталі», та підготовка їх для обміну.

«Ми домовились, що бійці — рядові й офіцери, зможуть жити разом, хоч за звичаєм їх мали інтернувати окремо. Свої лікарі зможуть оглядати бійців, свої кухарі, якщо лишились — зможуть готувати із того, що буде. Вони всі будуть разом. Ми назвали для себе цю історію «Острів надії», — додав співрозмовник УП у розвідці.

У той же час співрозмовник із близького оточення президента України визнав, що реальність виявилася гіршою за домовленості, але точно не гіршою за життя під неспинними бомбардуваннями: «Зрозуміло, що Starlink (який за домовленостями брали бійці, аби підтримувати зв'язок) у наших одразу забрали, умови утримання не дуже, але ми маємо контакт із нашими людьми там, і вони кажуть, що їх не катують принаймні. Якісь ліки є і так далі. Далі треба готуватись до обмінів. Зараз ще всіх мертвих із „Азовсталі“ заберемо, не хочемо їм навіть мертвих лишати».

Нагадаємо, що раніше у «ДНР» загрожували смертною карою українським військовим. Вже відомо про перший таких «вирок», який «суд» у Донецьку виніс двом громадянам Великобританії — Шону Піннеру та Ейдену Есліну, а також громадянину Марокко Саадуну Брагіму. Британці потрапили в полон у квітні 2022 року разом із бійцями підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ у Маріуполі.

Фото зі сторінки полку «Азов» у соцмережах

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