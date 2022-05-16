Ризик захворіти на ботулізм у часи війни суттєво зростає: що треба знати, щоб уникнути страшної хвороби

У період агресії росії проти України доступність чистої питної води чи якісних продуктів може ускладнюватися. У таких умовах ризик отримати отруєння зростає. Їжа недостатньої якості може дуже «подобатися» бактерії ботулізму. У Києві вже фіксують непоодинокі випадки захворювання на ботулізм. У лікарні наразі перебуває два пацієнти з цією тяжкою хворобою. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. То ж які симптоми хвороби і як уникнути її, знає лікар-терапевт Степан Ковтун.

— Ботулізм — це гостре токсично-інфекційне захворювання, іншими словами — харчове отруєння, яке без належної та вчасної допомоги може призвести до тяжких наслідків, — каже Степан Ковтун. — Причини хвороби — вживання у їжу домашньої м'ясної, рибної, грибної консервації, якщо продукти для консервування були недостатньо промиті чи термічно оброблені, вживання в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби, споживання їжі недостатньої якості (наприклад, з вичерпаним терміном придатності). Зауважу, що не тільки продукти домашнього виробництва можуть викликати ботулізм, а й промислового походження.

— Які симптоми захворювання?

— Це порушення близького зору (ви не можете прочитати текст, але водночас добре бачите віддалені предмети), важко говорити (голос стає тихим, або зовсім зникає), підвищена втомлюваність, слабкість, короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, діарея), а потім — стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп), ураження м'язів шиї та кінцівок. Ці симптоми з'являються поступово, тому може виникнути враження несерйозного занедужання. Загалом, перша симптоматика з'являється після спливу 12−24 годин.

— Як уникнути ботулізму і чи можна лікуватись вдома?

— Не вживайте їжу з роздутих бляшанок, з банок зі здутими кришками, з банок, цілісність яких порушена, позбудьтеся домашньої консервації, яка зберігається понад рік. Уникайте споживання копченої/в'яленої риби (особливо зараз), не купуйте консервацію домашнього походження з рук. Краще не вживайте їжу, у якості якої сумніваєтеся. При вживанні домашніх м’ясних чи рибних консервів обов'язково термічно обробіть продукт. За температури у 100 С бактерія ботулізму гине одразу. Якщо ви вже помічаєте у себе чи близької людини симптоми ботулізму, негайно викликайте швидку допомогу, жодного самолікування! Наразі, у більшості випадків, ботулізм лікується за допомогою введення ботулінічного антитоксину.

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