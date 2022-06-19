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Україна

Достатньо мотиваційного листа: в Україні анонсували безпрецедентні пом’якшення умов прийому до вишів

20:35 19 червня 2022
Вступна кампанія

Цьогоріч через розв’язану рф війну в Україні, умови вступу до вишів довелося спростити. Зокрема, замість ЗНО з трьох предметів абітурієнти складатимуть національний мультимедійний тест, а сам прийом до вишів відбуватиметься за зміненою процедурою. Про це в інтерв’ю «ФАКТАМ» розповів генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров.

— Цього року багато чого довелося спростити, — зазначив Олег Шаров. — На всі спеціальності потрібен однаковий список предметів. А на більшість спеціальностей на контракт можна вступати взагалі без результатів тесту, за допомогою мотиваційного листа. Можливо, це навіть занадто просто. Але це пов'язано лише з реаліями воєнного часу.

Якщо через бойові дії або окупацію свого регіону абітурієнт не встиг на жодну з трьох сесій національного мультипредметного тесту, у нього буде шанс вступити у виш за співбесідою.

— Вступити без результатів тесту шляхом індивідуальної дистанційної співбесіди, — уточнив Олег Шаров. — Але якщо результати мульпредметного тесту абітурієнти зможуть відправити до будь-якого вишу країни, то абітурієнту, який тест не складав, доведеться звертатися до конкретного вишу та просити про співбесіду. Тут уже не буде вибору, а буде вступ до конкретного університету.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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