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Україна

Військовим буде зручніше отримувати пенсії: Рада ухвалила важливий закон

17:38 19 червня 2022
Банківська картка

Верховна Рада України підтримала закон щодо удосконалення порядку виплати воєнних пенсій — люди матимуть змогу самостійно обирати банк для отримання виплат.

Як пояснила голова партии «СН» Олена Шуляк, наразі звільнені з військової служби отримують пенсії лише в «Ощадбанку», що не всім і не завжди зручно. Після ухвалення закону вони зможуть вибирати фінансову установу, в якій буде найзручніше отримувати пенсію за місцем фактичного проживання незалежно від місця реєстрації.

За її словами, проблема з банками та виплатами стала особливо актуальною під час війни. Через прив’язку виплат воєнних пенсій лише до одного банку багато хто взагалі втратив можливість отримувати гроші: деякі відділення не працюють, низка з них опинилася на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що нещодавно змінився принцип нарахування пенсійних виплат військовослужбовцям, які отримали інвалідність у результаті війни. Раніше виплати були прив'язані до прожиткового мінімуму, що переглядається тричі на рік, а наразі «мінімалку» визначили у фіксованому числовому вираженні.

Раніше адвокат практики судових спорів Андрій Новак розповідав про виплати військовим під час війни. Так, орім основного щомісячного забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги років тощо, є ще й додаткові виплати: 30 тис. грн виплачують військовим (крім строкової служби), до 100 тис. грн збільшується грошове забезпечення тих бійців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Фото Pixabay

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