«1000 грн на день — базова додаткова сума»: що потрібно знати про виплати військовим під час війни

З початку повномасштабної війни з росією Україна збільшила грошове забезпечення військових на період дії воєнного стану. Які є виплати, як їх формують, які документи потрібні, розповів адвокат практики судових спорів Андрій Новак.

— Крім основного щомісячного забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги років тощо, є ще й додаткові виплати. 30 тис. грн виплачують військовим (крім строкової служби). До 100 тис. грн збільшується грошове забезпечення тих бійців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях (ці виплати також стосуються і солдат строкової служби).

— Як відбувається розрахунок додаткових виплат?

— 30 тис. грн або приблизно 1000 грн на день — базова додаткова виплата для військових, які не беруть безпосередню участь в бойових діях. 100 тис. грн або приблизно 3000 грн на день — для бійців, які воюють. Додаткові виплати будуть нараховувати пропорційно кількості реальних днів, коли військовий брав участь у бойових діях, та на позиціях, які не передбачали активної участі. Наприклад, військовослужбовець протягом місяця десять днів перебував в місцях бойових зіткнень. Тоді розмір його місячного грошового забезпечення вираховуватимуть так: основне щомісячне забезпечення (наприклад, 15 тис. грн) + 20 днів перебування в тилу (20 тис. грн) + 10 днів на фронті (30 тис. грн). Тобто загальна сума в такому випадку становитиме 65 тис. грн (мінус податкові та інші типи відрахувань).

— Що отримують армійці, які дістали поранення чи потрапили у полон?

— 100 тис. грн розповсюджується і на військових, які дістали поранення на війні та перебувають на стаціонарному лікуванні (у відпустці) за висновком військово-лікарської комісії. На армійців, яких захопили у полон або взяли у заручники, а також на інтернованих в нейтральні держави або безвісно відсутніх. За такими військовими зберігають усі форми грошового забезпечення, які вони отримували на момент поранення/полону. У такому випадку гроші виплачують членам родини щомісячно, зокрема, щодо військових:

захоплених у полон — до дня їхнього звільнення включно,

безвісно відсутніх — до дня набрання законної сили рішення суду про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими.

100 тис. грн виплачують повністю за весь місяць, якщо військовий загинув або помер внаслідок поранень після запровадження воєнного стану, а не лише до дня зазнання травми чи смерті. Гроші членам сімей військових, які добровільно здались у полон, самовільно залишили військові частини або дезертували, — не виплачують.

— Які документи необхідно зібрати родичам полонених та зниклих безвісти солдат для отримання виплат?



— Членам сім’ї необхідно звернутися до командира військової частини із заявою та копіями документів:

паспорта,

довідки про реєстрацію місця проживання (якщо такої інформації немає в паспорті),

ідентифікаційного номера,

свідоцтва про шлюб (якщо є),

свідоцтва про народження дітей (якщо є).

Рішення про виплату чи відмову у виплаті грошей командир військової частини має ухвалити протягом 15 днів. Якщо у виплаті відмовили, можна оскаржити це рішення в суді.

— Якщо військовий загинув, чи передбачена для членів його родини одноразова допомога?



— Так. Крім щомісячного додаткового забезпечення також передбачена й допомога сім’ям загиблих бійців — 15 млн грн, яку розподіляють рівними частинами на всіх членів сім’ї. Однак чіткого переліку осіб, які можуть претендувати на частину з цих грошей, не встановлено. Тому в кожному випадку варто доводити свою приналежність до сім’ї загиблого військового окремо.

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