«До дна!»: іменинник Рєзніков розповів, за що тепер п'ють усі міністри оборони країн НАТО

Міністр оборони України Олексій Рєзніков, якому напередодні виповнилося 56 років, поділився з фоловерами тостом — його тепер знають усі очільники оборонних офіцій клубу «Рамштайн», у тому числі й країн НАТО.

«Друзі! Всім величезна подяка за вітання. Прочитав усі ваші повідомлення. Не встигаю відповідати персонально. У мене величезна кількість друзів і цим пишаюся. І я вірю, що головне ваше побажання Перемоги та миру нам, ми точно реалізуємо разом! Обіймаю вас усіх міцно Поділюся з вами польським тостом, який я вивчив від наших друзів у Варшаві і, звичайно, цей тост уже знають усі міністри оборони країн клубу «Рамштайн»: «За російський військовий флот, до дна!» — написав Рєзніков у соціальних мережах.

Нагадаємо, що в акваторії Чорного моря днями ЗСУ потопили російський буксир «василій бех» із ЗРК «ТОР» на борту. Раніше на дно відправили флагмана чф рф «Москва», а у Бердянську ракетним ударом був уражений БДК «Саратов». У Генштабі ЗСУ повідомляють, що з 24 лютого по 19 червня українські воїни знищили 14 кораблів та катерів супротивника.

Фото Pixabay

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