У суботу, 18 червня, одна з найвпливовіших британських газет The Guardian опублікувала інтерв'ю з Оленою Зеленською. Звичайно, головною темою бесіди першої леді України з журналістами стала війна, яку розпочала росія 24 лютого.

Перше питання до дружини українського президента якраз і було присвячене цьому трагічному дню. Зеленська розповіла, що відбувалося в її родині того ранку.

Вона прокинулася від того, що чоловіка не було поряд. Олена поспішила до сусідньої кімнати. Володимир уже був одягнений і готовий іти. «Почалося», — коротко сказав він їй. Чоловік також наказав їй чекати на його дзвінок. Сказав, що пізніше зможе її проінструктувати.

Залишившись на самоті, Зеленська пішла перевірити, що роблять діти — 9-річний Кирило та 17-річна Олександра. Вони вже прокинулися та одягнулися. Схоже, що всі зрозуміли.

Потім вони збирали валізи, щоразу, коли гуркіт ставав ближче, спускалися разом з охороною до підвалу. Якоїсь миті Олена стояла на першому поверсі свого будинку і дивилася у вікно, коли повз пролетів винищувач. Вона не знала, український це чи російський.

«У мене було сюрреалістичне відчуття… ніби я грала в комп'ютерну гру і мала пройти певні рівні, щоб знову опинитися вдома. Але я тримала себе у руках. У мене весь день не сходила з обличчя дивна усмішка, бо я намагалася не показувати дітям паніку. Ми просто дотримувалися наказів служби безпеки, йшли туди, куди нам говорили», — розповіла Зеленська.

Лише увечері Олена змогла побачити чоловіка, зовсім ненадовго. Він сказав, що її та дітей доставлять у безпечне місце. Вони обнялися. Але не було сліз та інших сентиментів. І тільки пізніше вона раптом подумала, що може більше ніколи не побачити чоловіка…

Коротка зустріч із чоловіком у коридорі...

У перші дні війни в ній жило жахливе почуття — може статися все що завгодно. Російські ракети летіли за цілями у всіх регіонах України. Ворожі війська підступали до Києва за трьома напрямками.

Зеленський пізніше публічно заявив, що, за даними розвідки, він був для росіян метою номер один, а його дружина та діти — метою номер два.

«Тиск на президента, звичайно, можливий через його сім'ю, і я б не хотіла, щоб йому доводилося робити вибір між сім'єю та обов'язками президента. Тому якщо є найменша загроза цього вибору, її потрібно ліквідувати…» — каже Олена Зеленська.

Вона дякує дітям, які поводилися ідеально. «Зазвичай доводиться говорити їм мільйон разів, але того першого дня вони все робили дуже швидко і слухняно. Ми дивилися новини, чекали на дзвінки. У нас весь час був увімкнений телевізор», — згадує Зеленська.

У 2019 році Зеленські і уявити не могли, що буде повномасштабна війна

Охорона веліла їй та дітям не включати всі їхні девайси й не заходити в жодну із соціальних мереж.

«Половина українців сьогодні мешкає окремо від своїх сімей. Серед випробувань війною це одне із найважчих», — визнає Зеленська.

«Українці не звикли звертатись за допомогою до психологів. Ми схильні ігнорувати депресію чи тривогу. Але тепер нам слід переглянути ці стереотипи. І знадобиться велика інформаційна кампанія, щоб довести людям: це не їхня провина, що їм потрібна психологічна допомога. За нею потрібно і є куди звертатися», — каже Олена. Тому з її ініціативи створено програму психологічної підтримки для громадян України.

Як приклад Олена наводить Кирила: «Мій син сказав мені: «Мамо, ти знаєш, я просто хочу побачити своїх друзів. Я давно їх не бачив. Три місяці я граю лише з собаками та охоронцями».

Перша леді також розповіла журналістам про ті якості, які, на її думку, допомагають Зеленському виконувати свої обов'язки під час повномасштабної війни.

«Знаючи чоловіка, я думаю, що він використовує всі можливі емоційні важелі, щоб донести повідомлення. Але це не маніпуляція, це щиро — він справді має ці почуття. І він дуже швидко запам'ятовує тексти та може їх впевнено вимовляти. Він знає, як працювати із камерами. Але він не грає, допомагають навички робити це добре», — стверджує Олена.

Поведінка чоловіка під час війни її зовсім не дивує. «Коли всі казали, що це неможливо, він завжди добивався свого, а також міг надихати інших. Дисципліна — його друге ім'я. Дзвонить будильник, і він встає, чистить зуби, одягається і йде, і це займає у нього п'ять хвилин, а я пів години розгойдуюсь. У нього є ці психологічні якості, щоб протистояти стресові та зберігати дисципліну», — стверджує перша леді.

А потім додає: «Я хвилююся не за його психологічне здоров'я, а за фізичне — він завжди хворіє після важких періодів. Він розслабляється, а потім йде і підхоплює вірус або щось таке. Я намагаюся стежити за ним щодо цього, але, як і всі чоловіки, він не любить перевіряти свою температуру чи тиск. Але я намагаюся достукатися до нього…»

Раніше Олена Зеленська розповіла, де збирається здобувати вищу освіту їхня донька Олександра.

Фото The Guardian

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